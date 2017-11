Macau, Cidade Criativa UNESCO de Gastronomia

A inclusão era já aguardada e foi na terça-feira confirmada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura: Macau foi designada como Cidade Criativa na área da gastronomia. Seis dezenas de outras cidades passaram também esta semana a integrar a rede da UNESCO. Entre elas estão Braga, Amarante e Barcelos.

Macau foi na terça-feira (madrugada de quarta-feira em Macau) designada como Cidade Criativa na área da gastronomia, anunciou a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, na sigla em inglês), o organismo que atribui a classificação.

Na lista das 64 novas localidades a integrar a rede mundial da UNESCO estão três cidades portuguesas – Amarante, Barcelos e Braga – e também a cidade da Praia (Música), em Cabo Verde e as cidades brasileiras de Brasília (Design), João Pessoa (Artesanato e Arte Popular) e Paraty (Gastronomia).

Em comunicado, a UNESCO refere que Braga foi distinguida na categoria de Artes Mediáticas, Barcelos na categoria de Artesanato e Arte Popular, e Amarante na categoria de Música.

O Governo do território reagiu de imediato à inclusão de Macau na rede das Cidades Criativas da UNESCO, com o Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, a considerar que a distinção pode contribuir para a diversificação da economia do território e para uma maior internacionalização da gastronomia macaense (ver texto nesta página).

Portugal em dose tripla

Braga, Amarante e Barcelos também passam a integrar a rede de Cidades Criativas, ainda que por razões distintas. De acordo com um comunicado da Câmara Municipal de Braga, o projecto candidatado “aprofunda o cruzamento entre arte e tecnologia e reconhece o grande esforço da sociedade civil e de diversas instituições da cidade na transformação digital da cidade”.

“A aprovação da candidatura reflecte a enorme qualidade do extenso trabalho colectivo que está a ser efetuado em Braga nesta área e é uma notícia que a todos enche de orgulho”, afirmou Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, citado no comunicado.

Também em comunicado, o município de Barcelos refere que, com o selo de Cidade Criativa da UNESCO, o concelho torna-se “uma referência mundial em artes e ofícios tradicionais”, nomeadamente no artesanato e na olaria.

O concelho realça que se trata de um título inédito entre cidades portuguesas, sendo Barcelos o único representante da Península Ibérica na categoria de Artesanato e Arte Popular.

Por seu lado, a candidatura de Amarante fundamentou-se na importância e no papel da música na história da cidade, destacando desde logo a presença de quatro órgãos de tubos ibéricos em três igrejas do centro histórico, recentemente restaurados e a funcionar regularmente.

Amarante realçou ainda os “grandes eventos” que o concelho acolhe direcionados para o domínio da música, designadamente o Festival Mimo, Band’arte, Há Fest, Palcos de Verão e Mercado da Música. As bandas filarmónicas e a Orquestra do Norte, sediada em Amarante, foram outros trunfos da candidatura.

No total, ainda de acordo com o comunicado da UNESCO, foram agora designadas como criativas 64 cidades de 44 países: “Estas cidades juntam-se a uma rede na linha da frente dos esforços da UNESCO para promover a inovação e a criatividade como motores essenciais para um desenvolvimento urbano mais sustentável e inclusivo”, lê-se no comunicado.

A Rede de Cidades Criativas da UNESCO foi criada em 2004 para fortalecer a cooperação entre cidades que consideram a criatividade um factor estratégico de desenvolvimento urbano sustentável com impacto social, cultural e económico.

Em Portugal havia até aqui dois concelhos com a classificação: Óbidos, no domínio da literatura, e Idanha-a-Nova, na música.