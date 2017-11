Leong Vai Kei tomou posse como sub-directora da DSEJ

Decorreu na quarta-feira a cerimónia de tomada de posse de Leong Vai Kei como subdirectora da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ). A antiga chefe do Departamento de Ensino da DSEJ substituiu Kuok Sio Lai, que se aposentou no final do mês passado.

Na cerimónia, que também serviu para a investidura de dois chefes de departamento, esteve presente o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, que destacou o “papel importantíssimo” da DSEJ. O Governante assumiu ainda a “missão de implementação da política do Governo de promover a prosperidade de Macau através da educação e construir Macau através da formação de talentos”, refere uma nota da DSEJ.