Leong Sun Iok questiona Governo sobre recursos humanos do Metro Ligeiro

Passaram-se já 14 anos desde os estudos iniciais relativos ao sistema de Metro Ligeiro do território, mas as interrogações relativamente à forma como a estrutura deve ser operada no futuro prevalecem.

Numa interpelação escrita enviada ao Governo, o deputado Leung Sun Iok lembra que o Metro é um projecto dispêndios, que foi sujeito a adiamentos constantes e defendeu ainda que o traçado nem sempre tem gerado consenso na sociedade. A conclusão do traçado da Taipa, por exemplo, já conheceu um atraso de mais de quatro anos, havendo carruagens armazenadas no Japão há vários anos, bem como dois veículos de manutenção, referiu Leong Sun Iok.

Através de uma interpelação oral, o deputado recordou que o Chefe do Executivo, Chui Sai On, garantiu que até ao final de 2017 seriam reveladas informações relevantes sobre o planeamento das rotas, algo que até ao momento ainda não sucedeu: “O projecto do Metro Ligeiro não deve ficar encalhado e a sociedade espera que o Governo cumpra a promessa de abertura do traçado da Taipa em 2019, interligando este trajecto com a zona da Barra, na Península de Macau, e Seac Pai Van, em Coloane, para melhorar e optimizar o transporte entre as ilhas”, referiu.

Leong Sun Iok salienta ainda que, caso a abertura do traçado da Taipa se confirme em 2019, será necessária a contratação de muitos profissionais, tanto a nível técnico como em termos operacionais. Lembrando a assinatura em 2011 de um memorando de cooperação que visa o treino de pessoal responsável pelo funcionamento do sistema de Metro Ligeiro, o deputado disse que não foi ainda anunciado qualquer programa de treino, uma situação “preocupante” que sugere que o Executivo poderá apostar em trabalhadores não residentes em detrimento de locais.

Desta forma, Leong Sun Iok questionou o Executivo sobre o número e a formação de mão-de-obra que será necessária para operar o traçado da Taipa, incluindo o programa de treinos para os futuros profissionais do Metro Ligeiro, procurando ainda saber mais informações sobre o calendário para o traçado da Península de Macau.