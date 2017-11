LAG: Associação dos Conterrâneos de Kong Mun quer melhorias na habitação e na renovação urbana

A Associação dos Conterrâneos de Kong Mun de Macau, próxima do deputado Mak Soi Kun, esteve na quarta-feira reunida com o Chefe do Executivo, Chui Sai On, num encontro que teve como objectivo a troca de opiniões e sugestões relativamente às Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2018.

Pela voz de Mak Soi Kun, vice-presidente da Associação dos Conterrâneos de Kong Mun de Macau, foram feitas sugestões ao Chefe do Executivo após auscultação dos membros do associação, com particular destaque para a habitação, renovação urbana, educação dos jovens, deslocação e benefícios para idosos.

A educação sobre assuntos nacionais, o empreendedorismo por parte dos jovens, integração e cooperação regional, os mecanismo de resposta de emergência, a viabilidade das pequenas e médias empresas, a educação, o tráfego e os serviços comunitários foram outras sugestões apresentadas a Chui Sai On. Tais questões são vistas por prioritárias por parte de alguns dos membros da direcção da Associação dos Conterrâneos de Kong Mun, nomeadamente do vice-presidente executivo, Ha Chon Ieng, presidente da direcção, Lao Ka U, e vice-presidentes Che Yuen São, Leong Chan Kun, Lo Choi In e Fong Wun.