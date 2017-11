LAG: Aliança de Povo de Instituição de Macau pede fundo de benefícios para toda a população

A sede do Governo recebeu na passada quarta-feira representantes da Aliança de Povo de Instituição de Macau, que se reuniram com o Chefe do Executivo num encontro que serviu para a auscultação de opiniões e sugestões sobre as Linhas de Acção Governativa (LAG) para o próximo ano.

De acordo com uma nota do Executivo, o presidente da Aliança de Povo de Instituição de Macau, Chan Chon Pat, entregou a Chui Sai On um documento com opiniões recolhidas junto da população do território. O organismo reiterou o pedido de o Governo deve avançar para a criação de um fundo para a atribuição de benefícios a toda a população e exige ainda o aperfeiçoamento das políticas de habitação e a implementação célere da legislação sobre a renovação urbana. No documento é ainda pedida uma maior celeridade tanto na elaboração e lançamento do Plano Director de Macau relativamente ao desenvolvimento efectivo dos bairros antigos, como também para a elaboração de um plano concreto tendo em vista a diversificação adequada da economia.

Ao mesmo tempo, é visto pela Aliança de Povo de Instituição de Macau como importante o controlo da inflação para que se fixe num nível razoável que permita aliviar a pressão sentida pelos cidadãos no seu dia-a-dia. A necessidade de aperfeiçoamento dos serviços de saúde, de creches e de instalações de apoio aos idosos também é focada no documento, tal como o aumento do limite de isenção de alguns impostos para se dar maior apoio à classe média.