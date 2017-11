Jornal Tribuna de Macau assinala 35º aniversário e anuncia mudanças na estrutura accionista

O Jornal Tribuna de Macau celebrou o seu 35.º aniversário na passada quarta-feira, numa cerimónia que contou com a presença do Secretário para os Assuntos Culturais e Cultura, Alexis Tam, para o tradicional corte de bolo.

Em declarações à Rádio Macau, o administrador José Rocha Diniz anunciou algumas mudanças na estrutura accionista da empresa que publica o jornal, com a inclusão de três novos accionistas: Joana Chói (chefe dos serviços administrativos), Suzana Tôrres (chefe do departamento de grafismo) e Sérgio Terra (director).

Em termos editoriais, o Jornal Tribuna de Macau irá continuar a investir no vídeo, uma vertente em que, lembra Rocha Diniz, o jornal já tem vindo a apostar. Quanto ao futuro do jornal e da imprensa em língua portuguesa, José Rocha Diniz salientou que são preciso apoios: “Temos de ser realistas. Jornais, rádio e televisão em língua portuguesa em Macau só podem existir com a qualidade que hoje existe desde que sejam apoiados quer pelo Governo, quer por entidades privadas, como por exemplo, as operadoras de jogo”, referiu.

Durante o aniversário foi também entregue o Prémio de Jornalismo da Lusofonia a Sílvia Gonçalves, jornalista do Ponto Final, que venceu a primeira edição do galardão com a reportagem “Floriram por Pessanha as rosas bravas”.