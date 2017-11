Jornada gastronómica no Galaxy com o chef Matthew Ramirez  

O chef executivo do reserva vitivinícola Beringer Vineyard, Matthew Ramirez, vai apresentar a partir de 9 de Novembro, um menu especial no restaurante italiano Terrazza, no Galaxy Resort, empreendimento que volta a receber um chef convidado. O menu exclusivo, que pode ser degustado por um período de cinco noites, inclui “Salmão fumado com coco e funcho, Roulade com verdes de Outono e arando, bife com coentros e cominhos ou puré de cenoura e canela. Os pratos serão degustados com vinho tinto Beringer Glace, emparelhado com outros cinco designações produzidas na reserva Beringer, incluindo Beringer Napa Valley Chardonnay 2015, Beringer Quantum Red Blend 2013, Beringer Knights Valley Cabernet Sauvignon 2014 e Beringer Private Reserve Cabernet Sauvignon 2012”, descreve o Galaxy em comunicado. A jornada gastronómica insere-se nos 141 anos da marca de vinho californiana.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...