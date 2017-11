Interesses económicos prejudicam defesa dos direitos humanos, defende Joshua Wong

A afirmação da República Popular da China como uma das principais potencias económicas do planeta enfraquece a luta pelos direitos humanos. Quem o diz é Joshua Wong. Numa entrevista concedida à Associated Press, o jovem activista de Hong Kong teme que os direitos humanos percam cada vez mais terreno face a interesses económicos e comerciais.

Joshua Wong, activista de 21 anos que ficou conhecido como o rosto do movimento ‘Occupy Hong Kong’ ou ‘Revolução dos Guarda-Chuvas’, respondia a uma questão sobre as suas expectativas em relação à visita à Ásia do Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que inclui o Continente e outros quatro países.

O conhecido activista foi condenado em Agosto a seis meses de prisão, relativamente a um episódio que marcou o início da ocupação das ruas na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, em 2014, no âmbito dos protestos em prol do sufrágio universal para a eleição do chefe do Executivo da antiga colónia britânica. No mesmo processo os também activistas Nathan Law (24 anos) e Alex Chow (27 anos) foram condenados a oito e sete meses de cadeia, respectivamente. Wong e Law foram libertados sob caução em 24 de Outubro e aguardam a audiência sobre o recurso das sentenças, a 7 de Novembro: “Os interesses económicos prevalecem sobre os direitos humanos”, disse Joshua Wong. “Infelizmente isso parece ser uma tendência comum no mundo” sob uma China em ascensão, acrescentou.

Sobre a visita à Ásia de Trump, o jovem activista disse que há “muita incerteza” porque “ninguém consegue prever o que, de repente, ele decide publicar na sua conta de Twitter”.

Já há cerca de um ano, Joshua Wong tinha instado o Presidente dos Estados Unidos a apoiar os direitos humanos em Hong Kong, ao falar num evento no Capitol Hill.

Na entrevista publicada na quarta-feira pela Associated Press, Wong advertiu Trump a não permitir que os direitos humanos percam terreno para os interesses económicos e comerciais.

A título de exemplo, o jovem referiu o caso do activista britânico Benedict Rogers, que foi impedido de entrar em Hong Kong, num caso que gerou suspeitas de um pedido directo da China. Para o activista, essa é uma situação que se pode repetir: “Pode chegar o dia em que políticos dos Estados Unidos são impedidos de entrar em Hong Kong e quando políticos ou empresários dos Estados Unidos não conseguirem entrar neste centro financeiro internacional, como é que eles podem ficar silenciosos em relação à erosão da autonomia de Hong Kong?”, questionou.

Pequim prometeu deixar Hong Kong manter uma elevada autonomia e liberdades depois da transição para a China, em 1997, sob o princípio “Um país, dois sistemas”, mas activistas pró-democracia e deputados têm denunciado que os dirigentes comunistas estão a renegar a promessa.

Joshua Wong instou os Estados Unidos e outros países ocidentais a prestarem especial atenção a “como o modelo da China ameaça a estabilidade da Ásia-Pacífico”.

O modelo da China é uma referência para o desenvolvimento económico sem as correspondentes reformas democráticas.

Joshua Wong, que também aguarda sentença por outro processo, diz estar preparado para voltar para a prisão. O jovem activista completou 21 anos atrás das grades no mês passado, e disse que esta “pode não ser a última vez que celebra o aniversário na cadeia”.

O seu nome tornou-se sinónimo do movimento pró-democracia de Hong Kong, mas o jovem defende que é importante não esquecer os outros que também estão a pagar o preço, mas que não atraíram a mesma atenção internacional.

Cerca de duas dezenas de jovens activistas estão a cumprir penas de prisão maiores do que a de Joshua Wong, “só porque pediram mais democracia, liberdade e direitos humanos através de uma desobediência civil não violenta”.

Wong planeia continuar a lutar pela democracia plena em Hong Kong. A curto prazo, disse que o seu partido político, Demosisto, vai anunciar na próxima semana um candidato às eleições intercalares para preencher alguns dos lugares deixados vagos no Conselho Legislativo após a desqualificação de deputados, como aconteceu com Nathan Law, na sequência de uma acção em tribunal interposta pelo governo.

O ativista disse que há muito trabalho a fazer a longo prazo, de forma aos residentes de Hong Kong “ajustarem a sua mentalidade” para resistirem ao reforço do controlo de Pequim: “Continuo a acreditar que as pessoas de Hong Kong podem superar, apesar de estarmos dentro da prisão estabelecida pela China”, afirmou.