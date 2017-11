Índia: Explosão em central termoeléctrica matou 22 pessoas

As autoridades indianas elevaram esta quinta-feira para 22 o número de mortos na sequência da explosão ocorrida na quarta-feira numa central termoelétrica, no estado do Uttar Pradesh, no norte do país.

A explosão numa caldeira da central da estatal Corporação Nacional de Energia Térmica (NTPC, na sigla em inglês), em Unchahar, fez ainda pelo menos 60 feridos.

As autoridades temem, contudo, que o número de vítimas possa aumentar, dado que muitos feridos foram hospitalizados com queimaduras graves.

Desconhece-se, de momento, as causas do acidente na unidade de 500 megawatt que operava experimentalmente, bem como o exacto número de trabalhadores que estavam ao serviço aquando da explosão.

O chefe do governo regional, Yogi Adityanath, anunciou na quarta-feira uma compensação equivalente a pouco mais de 3.000 euros para os familiares das vítimas.

Acidentes industriais ocorrem com frequência na Índia devido nomeadamente ao estado precário das infraestruturas e à falta de manutenção ou de cumprimento de normas de segurança, factores alimentados pela corrupção e práticas ilegais no sector da construção.

Em Junho, uma explosão ocorrida numa fábrica de pirotecnia no estado de Madhya Pradesh, no centro do país, fez pelo menos 25 mortos.