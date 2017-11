 Inclusão na Rede das Cidades Criativas pode beneficiar gastronomia macaense

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, está convicto que a inclusão de Macau na rede das cidades Criativas da UNESCO vai reforçar a projecção e o reconhecimento mundial da mais genuína das manifestações gastronómicas do território, a gastronomia macaense. O governante está ainda convicto que a distinção vai dar um contributo decisivo à diversificação da económica local.

O Governo espera que a entrada de Macau para a rede das Cidades Criativas da UNESCO “desperte o interesse entre as gerações mais novas sobre a cultura gastronómica, especialmente da comida macaense”.

“Em termos de herança, é esperado que a designação reforce o reconhecimento mundial do legado de mais de 400 anos da culinária de Macau, despertando o interesse entre as gerações mais novas sobre a cultura gastronómica, especialmente da comida macaense e providenciando condições favoráveis para que as tradições alimentares continuem a florescer”, disse na quarta-feira o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, em comunicado.

Macau foi designada na terça-feira Cidade Criativa da UNESCO na área da gastronomia. No total, 64 cidades de 44 territórios foram designadas como criativas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em sete áreas: artesanato e arte popular, design, cinema, gastronomia, literatura, música, artes e media.

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura acrescentou que “Macau espera que a designação traga um impacto positivo para o desenvolvimento sustentável da cidade, através da sua herança, criatividade e intercâmbio na área da gastronomia”.

Para Alexis Tam, a designação de Macau como cidade membro da Rede das Cidades Criativas da UNESCO na área da Gastronomia “abre novas oportunidades para a diversificação da economia, com a gastronomia a assumir um papel de força condutora para a preservação da identidade cultural de Macau, promovendo ao mesmo tempo um desenvolvimento sustentável e expandindo a cooperação internacional”.

“É esperado que “a adesão à rede estimule as entidades de gastronomia intervenientes e agentes de outras áreas criativas a explorarem como é que a culinária e outros aspectos da cultura se podem fundir para diversificar a economia” e que “promova ao mesmo tempo mais oportunidades para uma cooperação global” com os membros da rede de cidades criativas.

As outras cidades criativas no âmbito da gastronomia são Chengdu e Shunde (China), Belém e Florianopolis (Brasil), Popayán (Colômbia), Rasht (Irão), Parma (Itália), Zahlé (Líbano), Ensenada (México), Bergen (Noruega), Jeonju (Coreia do Sul), Tsuruoka (Japão), Dénia e Burgos (Espanha), Östersund (Suécia), Phuket (Tailândia), Gaziantep (Turquia), Tucson (EUA).

Além de Macau (Gastronomia) surgem também na lista a cidade da Praia (Música), em Cabo Verde, bem como as cidades brasileiras de Brasília (Design), João Pessoa (Artesanato e Arte Popular) e Paraty (Gastronomia).