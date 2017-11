Inclusão de Macau na Rede das Cidades Criativas ajuda à diversificação económica

Quem o diz é David Wong. O docente do Instituto de Formação Turística defende que a inclusão do território na rede das Cidades Criativas enquanto urbe com grande potencial gastronómico pode ajudar a alterar o perfil económico da RAEM e minorar a dependência que a cidade apresenta face à indústria do jogo. O IFT quer rentabilizar a distinção atribuída pela UNESCO e vai criar um centro de gastronomia, anunciou Wong.

David Wong, professor do Instituto de Formação Turística (IFT)) considera a inscrição do território na rede das Cidades Criativas da UNESCO na área da gastronomia como “uma notícia muito boa” e uma oportunidade para a diversificação económica.

Macau foi na terça-feira (madrugada de quarta-feira) designada Cidade Criativa da UNESCO na área da gastronomia. É a terceira cidade da China, a seguir a Chengdu e Shunde, a receber este título gastronómico.

“É uma notícia muito boa para Macau. No IFT [Instituto de Formação Turística de Macau], nós participámos no processo [de candidatura] e trabalhámos com a Direcção dos Serviços de Turismo para ter esta designação”, afirmou David Wong, em declarações à agência Lusa.

Wong acredita que a entrada de Macau para a rede de Cidades Criativas na área da gastronomia vai trazer “definitivamente” mais oportunidades para a economia da região, que é altamente dependente do jogo: “Esta designação vai ajudar ao turismo, porque muitas pessoas vêm a Macau para jogar, o que para mim não é muito bom. Devíamos diversificar”, disse.

David Wong espera que o novo título funcione como um atractivo para que quem aprecie comida visite a cidade: “Assim, [os visitantes] virão a Macau não para jogar, mas por causa da comida, o que eu acho brilhante”, assume.

O professor adiantou que, na sequência da designação, o Instituto de Formação Turística está a desenvolver esforços para a criação de um centro de gastronomia: “Estamos a tentar ver de locais onde possamos desenvolver este centro de gastronomia”, afirmou.

Com base na oferta de cursos actual, “no Instituto de Formação Turística já temos uma estrutura forte para construir a próxima geração de cozinheiros e chefes, mas com esta designação vamos tentar melhorar e fazer mais cozinha local, mais cozinha macaense e ter um centro de gastronomia apenas para Macau”, sublinhou.

“Quanto tempo vai levar [até termos este centro de gastronomia]? Não sabemos, porque apenas tivemos a designação ontem [terça-feira]. A doutora Fanny [Vong, presidente do IFT] já está a falar disto com a Direcção dos Serviços de Turismo e com o secretário [para os Assuntos Sociais e Cultura]. Agora estamos à procura de um local”, disse.

No total, 64 cidades de 44 territórios foram designadas como criativas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em sete áreas: artesanato e arte popular, design, cinema, gastronomia, literatura, música, artes e media.

A Rede de Cidades Criativas da UNESCO foi criada em 2004 para fortalecer a cooperação entre cidades que consideram a criatividade um factor estratégico de desenvolvimento urbano sustentável com impacto social, cultural e económico.