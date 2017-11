Grande Prémio: Parque temático a caminho?

O território pode vir a acolher um parque temático dedicado ao Grande Prémio, adiantou esta quinta-feira a directora dos Serviços de Turismo. Helena de Senna Fernandes esclarece que o parque de temático equacionado no Plano Geral do Desenvolvimento da Indústria do Turismo de Macau não segue necessariamente o modelo dos parques temáticos infanto-juvenis.

A responsável diz que, a nascer, a estrutura poderá ir buscar inspiração a elementos temáticos relacionados com a história do território, como o Grande Prémio. O Governo vai procurar complementar a oferta com a introdução de elementos relacionados com o desenvolvimento da economia marítima.