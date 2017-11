Governo não recebeu pedidos de ajuda de residentes após atentado em Nova Iorque

O Gabinete de Gestão de Crises do Turismo (GGCT) está a acompanhar a situação causada por um ataque terrorista em Nova Iorque. O atentado, perpetrado por um cidadão uzbeque, provocou oito mortos e pelo menos 12 feridos e entre as vítimas não se encontra ninguém com ligações ao território, dado que o organismo não recebeu qualquer pedido de informação ou assistência por parte de nenhum residente de Macau.

O GGCT garante, contudo, que irá continuar a manter o “contacto permanente com a indústria turística de Macau” de modo a acompanhar o desenvolvimento da situação.