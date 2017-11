“Forever Crazy”: O cabaré francês regressa a Macau até 12 de Novembro  

“Forever Crazy”, a digressão internacional do cabaré “Crazy Horse”, em Paris, já estreou no território e vai subir ao palco do “The Parisian Macau”, com várias sessões previstas até ao próximo dia 12. “Forever Crazy” é espectáculo erótico em que a dança se mistura com a luz, numa produção que aposta forte em novas técnicas de projecção. A organização promete um espectáculo de “magia, beleza, música e decadência”.

“Forever Crazy” é um dos espectáculos de cabaré mais conhecidos da capital francesa e foi criado em 1951 como homenagem a Alain Bernardin, fundador do espaço “Crazy Horse”. Em comunicado, a empresa destaca que a performance “preserva a herança artística e a sofisticação do cabaré, ao mesmo tempo que lhe acrescenta modernidade e humor”.

O espectáculo parisiense já contou com a participação de artistas convidados incluindo personalidades bem conhecidos do universo do erotismo, como Dita Von Teese, Pamela Anderson, Carmen Electra, Arielle Dombasle, Clotilde Courau ou Conchita Wurst. Ao longo dos 65 anos de existência do espectáculo, “Forever Crazy” contou com a colaboração de marcas de renome mundial de designers de moda como Paco Rabanne, Loris Azzaro, Karl Lagerfeld, Emmanuel Ungaro, Azzedine Alaia, Alexis Mabille, Alexandre Vauthier, Chantal Thomass ou Christian Louboutin.

O espectáculo tem início às 20h, decorrendo entre Terça e Sexta-feira. No Sábado e no Domingo, “Forever Crazy” sobe ao palco às 20h e às 23h. O preço dos bilhetes varia entre as 180 e as 680 patacas. A entrada é permitida apenas a maiores de 18 anos.