Feira de iates “maior do que nunca” promete acelerar economia marítima  

A 7º edição do Macau Yacht Show, que tem hoje início e decorre durante três dias, é a maior de sempre. O evento vai reunir mais de 50 marcas de renome internacional oriundas de mais de duas dezenas de países e territórios.

Elisa Gao

O 7º Macau Yacht Show foi ontem inaugurado ao entardecer na marina da Doca dos Pescadores. A edição de 2017 do certame, a maior de sempre, atraiu mais de 50 marcas internacionais de iates de mais de duas dezenas de países, incluindo Itália, Estados Unidos, Reino Unido e Holanda. Susana Wong, directora da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA), referiu na abertura que Macau continuará a promover a indústria dos iates para participar no esquema de turismo individual promovido em conjunto com a vizinha província de Cantão.

Representadas no evento estarão marcas como a Sunbird, a Ferretti, a Benetti, a Azimut, a Sliver Yacht, a Maxi, a Jeanneau ou a Baviera. Pela primeira vez, a Sunseeker – marca de iates de luxo, com sede no Reino Unido – trouxe o seu iate de 44 metros de comprimento e três níveis que pode acomodar mais de 20 pessoas. Haverá duas zonas especiais – “Zona de Importação e Exportação de iates Made-in-China” e ainda “Parque industrial de fabrico de iates Pingsha da Zona da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau” – que reunirá cerca de um milhar de comerciantes e profissionais do sector da China Continental, Hong Kong e Macau, de países do Sudeste Asiático e ainda de países lusófonos.

A directora da DSAMA, Wong Soi Man, indicou no discurso de abertura que Macau continuará a aproveitar a vantagem das características locais do turismo para promover a indústria dos iates e para participar no projeto do turismo individual que promove com as autoridades da vizinha província continental de Cantão: “Continuaremos a agarrar as boas oportunidade da cooperação entre Macau e Guangdong e a manter uma comunicação estreita e uma cooperação amigável com Guangdong. Vamos elaborar e melhorar o sistema de políticas de imigração, o sistema de gestão e a regulamentação operacional dos iates, a fim de implementar substancialmente as políticas relacionadas”, assegurou a responsável.

Macau continuará a optimizar o hardware local e as instalações de suporte de iates e vai aproveitar as vantagens de que dispõe em termos de infra-estruturas turísticas, de modo a promover a indústria de iates para se juntar ao projecto do turismo individual e desenvolver a economia marinha de Macau, referiu ainda Wong Soi Man.

Até agora, a rota do projecto do turismo individual está estabelecida apenas entre Macau e Zhongshan. Em declarações à imprensa, há dois dias, Song Xiaodong, director geral da Nam Kwong International Conference & Exhibition Co.Ltd, assinalou que Macau tem potencial para acelerar a economia marítima, uma vez que tem os seus próprios grupos de consumidores e uma longa história nesta indústria.