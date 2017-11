Entre a realidade e o onírico, está o pop nostálgico de Molly Nilsson. Hoje, no LMA

O espaço Live Music Association (LMA) acolhe hoje não um, mas três concertos. Macau está esta sexta-feira no mapa da digressão asiática conjunta de Molly Nilsson, Sean Nicholas Savage e Better Person. A partir das 22 horas, no espaço LMA.

Joana Figueira

Molly Nilsson, Sean Nicholas Savage e Better Person. Três projectos musicais que se distanciam no género das criações e no estilo adoptado, mas que se lançaram juntos numa digressão à conquista dos palcos asiáticos. Macau integra uma lista onde se inscrevem cidades como Tóquio, no Japão, Banguecoque, na Tailândia, ou várias cidades da China Continental. O espaço Live Music Association (LMA) acolhe, hoje, um triplo concerto com arranque previsto para as 22 horas.

Nilsson conseguiu mais de três milhões de seguidores no Youtube com a sua abordagem nostálgica ao pop, uma sonoridade que cruza a vida e a morte e questiona as fronteiras entre a realidade e o sonho. A sueca, cantautora e produtora musical actualmente baseada em Berlim, é destacada pelo fundador e gerente do LMA como o ponto alto da noite. Vincent Cheang sublinha que a artista tem uma “grande projecção internacional”.

Sean Nicholas Savage é um dos nomes da cena musical “indie” do Canadá. A revista “FADER”, de Nova Iorque, define-o como “o cantor-compositor, o filósofo louco”, mas Savage é sobretudo conhecido por uma produção prolífica, pelas letras poéticas a que dá voz e pela exploração de diversos estilos musicais.

Depois do álbum “Magnificent Fist”, lançado no ano passado, e da participação em “Where Do We Go” do disco “A Seat At The Table” de Solange, o canadiano lançou o seu mais recente projecto em meados do mês passado. “Yummycoma”, que inclui o single “Lifestyle”, foi produzido pela “Arbutus Records”, da qual é um dos membros com mais influência.

Tal como Molly Nilsson, Better Person (ou Adam Byczkowski) também escolheu Berlim como base para desenvolver a sua carreira musical. O polaco já partilhou o palco com Sean Nicholas Savage e entrou em digressões com os canadianos “TOPS” e “Timber Timbre”. No LMA, Better Person promete “seduzir, se não for pela voz onírica ou presença no palco, então certamente pelas românticas ainda que trágicas letras que tomam o amor como tema principal”.

A presença dos três músicos em Macau resulta de um trabalho que tem sido desenvolvido pelo LMA para trazer ao território nomes internacionais da música alternativa: “Penso que este é o único lugar em Macau [com música alternativa] e é por isso que eu insisto em mantê-lo assim; no próximo ano assinalam-se 10 anos de LMA. Macau precisa de ter um balanço entre aquilo que se faz nos casinos e outros tipos de indústria. Por isso, a música alternativa é uma boa opção para as pessoas”, disse Vincent Cheang ao PONTO FINAL.

“MACAU SERÁ UM DESERTO CULTURAL”, SE LIMITAREM UTILIZAÇÃO DE EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS

Em Março deste ano, o Governo defendeu que o planeamento de espaço e a concepção estrutural de edifícios industriais são efectuados de acordo com as finalidades a que se destinam e que “é geralmente difícil satisfazer as exigências para outras finalidades”. O Executivo continua a discutir a ideia de revitalização dos edifícios industriais.

Para Vincent Cheang, a posição do Executivo é preocupante, já que o espaço Live Music Association existe há 10 anos num edifício industrial: “Macau será um deserto cultural, porque estes eventos culturais mais alternativos acontecem nestes edifícios. Não concordo, nem ninguém da indústria cultural concorda, especialmente as artes performativas, se a legislação for alterada para limitar a utilização de edifícios industriais”, explicou.

O dono do LMA, também ele músico, sublinhou que existem diferentes segmentos dentro das indústrias culturais e criativas e que “não faz sentido” se a decisão do Governo for a limitação: “Macau precisa destes eventos”, defendeu.