Coreia do Sul: Explosão de camião-cisterna fez três mortos  

Pelo menos três pessoas morreram esta quinta-feira na Coreia do Sul na sequência de um acidente envolvendo um camião-cisterna que resultou numa violenta explosão perto de Changwon, a cerca de 400 quilómetros da capital. A cisterna, com cinco toneladas, desprendeu-se do camião em plena auto-estrada pelas 13:20, atingindo vários veículos que seguiam em sentido contrário, detalharam os bombeiros à agência de notícias sul-coreana Yonhap.

O impacto provocou uma forte explosão e nove viaturas incendiaram-se. Os bombeiros, que conseguiram extinguir totalmente o fogo uma hora depois do acidente, confirmaram a morte de pelo menos três pessoas, incluindo o condutor do camião e um menor que viajava num dos carros que se incendiou.

O acidente terá tido origem numa falha nos travões do camião, dado que testemunhas contactadas pelas autoridades viram o veículo pesado a circular em ziguezague pouco antes de embater.