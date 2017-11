Confraria Gastronómica: Distinção da UNESCO é “reconhecimento importante”  

Luís Machado saudou a distinção atribuída a Macau como Cidade Criativa da UNESCO na área da Gastronomia, considerando apenas que peca por tardia. O presidente da Confraria da Gastronomia Macaense defendeu que a gastronomia local “é talvez a cozinha de fusão mais antiga em termos mundiais”, considerando que a distinção deverá trazer frutos, tanto para a indústria do turismo, como para a indústria da restauração.

Pedro André Santos

Macau foi incluída na rede de Cidades Criativas da UNESCO na área da Gastronomia, uma decisão anunciada esta semana pela directora-geral da UNESCO, Irina Bokova. A distinção mereceu já reacções por parte do Governo por intermédio do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, que anunciou que serão lançadas uma série de iniciativas para celebrar a atribuição.

A Confraria da Gastronomia Macaense, que também esteve envolvida no processo de candidatura, aplaudiu a atribuição de um tal estatuto ao território, lamentando apenas ter surgido só agora: “Foi uma grande alegria para Macau, é um acontecimento que só peca por tardio porque a gastronomia macaense é uma das mais importantes da região e até do mundo como Património Cultural”, começou por dizer Luís Machado, em declarações ao PONTO FINAL.

O presidente da Confraria da Gastronomia Macaense não tem dúvidas que se trata de um “reconhecimento importante”, especialmente tendo em conta a génese e o percurso histórico da gastronomia macaense: “É talvez a cozinha de fusão mais antiga em termos mundiais, com 400 anos de história, e merecia um reconhecimento por parte da UNESCO como Património Mundial”, acrescentou.

Macau tem, assim, “mais um galardão” e “deve regozijar-se por este título”, segundo considera Luís Machado, destacando agora a importância de dar continuidade ao reconhecimento da qualidade da mais genuína tradição gastronómica do território: “Sem dúvida que dá algum alento à nossa cozinha de fusão. Penso que o Governo já tem consciência que o que a cozinha macaense faz é muito importante nesta área”, referiu.

A atribuição tem ainda o condão de elevar o nome de Macau para além dos casinos, mostrando que a “boa mesa” é também “algo importante” que o território tem para oferecer, acabando a distinção por beneficiar a indústria da restauração local “pela abrangência em termos internacionais”.

O famoso minchi, porco bafassá ou balichão são alguns dos pratos favoritos de residentes e turistas. As iguarias continuam a fazer as delícias de quem visita os restaurantes típicos de Macau. No entanto, existem por vezes certas dificuldades para os turistas em perceber o que é de facto comida portuguesa e macaense: “Penso que se souberem distinguir entre a cozinha tradicional portuguesa e cozinha macaense já era muito bom, porque normalmente mistura-se tudo. Os chineses chegam cá e vão a um restaurante de comida portuguesa e dizem que estão a comer comida macaense. É preciso tentar separar as águas nesse aspecto”, defendeu Luís Machado.

Macau submeteu a candidatura à Rede das Cidades Criativas como “Macau, China”, tendo a mesma contado com o apoio da Comissão Nacional da China para a UNESCO, do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado da República Popular da China (RPC), do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) da RPC e do Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da RPC na RAEM