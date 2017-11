Comissão de Finanças Públicas vai continuar a reunir-se à porta fechada

A Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas da Assembleia Legislativa vai continuar a reunir-se de portas fechadas, garantiu na quarta-feira o presidente do organismo, o deputado Mak Soi Kun.

De acordo com a Rádio Macau, no final da reunião em que foi definida a sequência dos trabalhos para o novo mandato nenhum dos deputados presentes no encontro abordou a questão. Da Comissão presidida por Mak Soi Kun faz parte Ng Kuok Cheong. O deputado pró-democrata já se manifestou por várias vezes a favor da abertura das Comissões Permanentes.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...