Cheong Kin Man já soma quatro prémios em festivais de cinema na Índia  

Cheong Kin Man, cineasta natural do território, foi galardoado na Índia pela quarta vez com um prémio pela obra “Uma Ficção Inútil”. A curta-metragem foi distinguida com o prémio para “Melhor Montagem” na categoria estudantil do Festival Internacional de Curtas Metragens de Deli.

Este ano, “Uma Ficção Inútil” será ainda apresentada em Leipzig, na Alemanha, Skopje, na Macedónia, Taipé, em Taiwan, e Kuala Lumpur, na Malásia. Na capital malaia, a curta será apresentada no quadro da extensão do Festival de Cinema, Vídeo e Música de Kuala Lumpur. Para o próximo ano, está agendada uma apresentação no Museu do Oriente, em Lisboa.

Com “Uma Ficção Inútil”, Cheong Kin Man – doutorado em Artes Visuais pela Universidade Livre de Berlim, na Alemanha – conseguiu ainda uma “Menção Especial” no Festival Indiano de Películas Cinematográficas de Bombaim, “Melhor Montagem” no Festival de Cinema Mundial da Índia, em Hyderabad, capital do estado indiano de Telangana e o “Prémio para melhor filme” no Festival de Curtas-metragens e Documentário Atarva, em Bombaim.