Centro Cultural de Macau acolhe regresso do programa PRAIA  

O Instituto de Estudos Europeus de Macau (IEEM) retoma, entre 10 e 12 de Novembro, no Centro Cultural de Macau, o programa intensivo de formação em Direito do Investimento e Comércio Internacional designado PRAIA – Pearl River Delta Academy of International Trade And Investment Law. O programa, que conta com o apoio da Fundação Macau, resulta de uma cooperação entre o IEEM e a Escola de Direito Transnacional da Universidade de Pequim, localizada num pólo desta instituição em Shenzhen.

“O programa é dedicado ao Direito do Comércio e do Investimento Internacional, já o fazemos há muitos anos e há uns três anos passou a designar-se PRAIA. A designação é engraçada mas quer dizer Pearl River Delta Academy of International Trade and Investment Law”, começa por explicar José Sales Marques. O presidente do Instituto de Estudos Europeus de Macau fala de um alargamento do âmbito do programa: “Começamos a colaborar com a Universidade de Pequim, que no seu campus de Shenzhen tem uma Escola de Direito Transnacional, e passamos a oferecer esse programa a um público mais vasto”, complementa o responsável.

O programa visa a “formação e a actualização de operadores do Direito, de pessoas ligadas ao comércio e ao investimento internacional, alunos de pós-graduação, a quem tiver interesse, sobre o que se está a passar a nível do comércio internacional, as tendências que existem, as questões jurídicas mais relevantes, e a questão mais falada, que são os acordos de investimento, acordos bilaterais, sobre protecção de investimento, questões assim”, detalha o também economista.

O programa pressupõe o pagamento de uma propina elevada, assume Sales Marques, que assinala a existência de apoios que reduzem de forma significativa os custos: “A propina em si não é barata, costuma ser de cerca de 10 mil patacas, é um programa de alto nível, mas há vários apoios. Para alunos de Macau as coisas podem baixar até mil patacas. Há um grande incentivo para que os alunos, principalmente das universidades de Macau, participem”, explica Sales Marques.

As aulas do PRAIA serão asseguradas por docentes de proveniências diversas, explica ainda o presidente do IEEM: “São especialistas internacionais, de várias partes do mundo. Mas, naturalmente, a maior parte deles está a trabalhar em instituições de ensino superior aqui nesta zona da Ásia, China, Hong Kong, Macau”. S.G.