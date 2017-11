Câmara de Comércio aposta na aproximação empresarial entre Macau e Angola  

Tomaram posse a 1 de Novembro os órgãos sociais da Câmara de Comércio de Angola em Macau (CCAMO). Carlos Lobo, que assume a presidência da direcção do organismo, diz ser função primordial da CCAMO a promoção das relações comerciais entre os dois territórios e adianta que está já prevista a assinatura de protocolos com entidades congéneres angolanas. O número de empresários que integram a câmara é ainda curto, assume o advogado, mas a estrutura está aberta a todos aqueles que pretendam contribuir para o alavancar da actividade comercial entre Macau e Angola.

Sílvia Gonçalves

Foi instituída a 6 de Setembro, a Câmara de Comércio de Angola em Macau (CCAMO), com o intuito de promover as trocas comerciais e oportunidades de negócio entre os dois territórios. O organismo tem desde esta quarta-feira os seus órgãos sociais definidos. Carlos Lobo, presidente da direcção da CCAMO, deu conta ao PONTO FINAL dos projectos mais imediatos do novo organismo, como o lançamento de um livro sobre a região angolana do Libolo e a organização das celebrações do Dia da Independência de Angola, que se assinala a 11 de Novembro. Prevista está também a assinatura de protocolos com entidades congéneres daquele país africano, para projectar a economia angolana.

“Esta Câmara foi constituída essencialmente para promover as relações comerciais entre Angola e a RAEM. As relações comerciais que existem hoje entre Macau e Angola são muito pequenas e esta câmara pretende incentivar e promover aquilo que existe em Angola e que pode ser útil para Macau, para que possa haver uma maior relação de proximidade entre empresas e empresários de ambas as jurisdições”, enquadra Carlos Lobo, que a 1 de Novembro tomou posse como presidente da direcção da CCAMO, numa cerimónia que decorreu no Clube Militar.

Entre os projectos mais imediatos do organismo está a divulgação da realidade angolana, com particular enfoque num município da província do Kuanza-Sul: “No curto prazo estamos a tentar organizar o lançamento em Macau de um livro sobre uma região de Angola. Esse livro, que é sobre o Libolo, foi redigido por um dos membros da Câmara de Comércio e vem projectar um pouco de Angola em Macau. Não é tanto uma questão comercial, é mais cultural, mas é parte da necessidade de dar a conhecer a realidade de Angola a Macau”, explica o dirigente.

A Câmara de Comércio está ainda empenhada nas festividades do Dia da Independência de Angola, proclamada em 1975, conta o advogado: “Estamos neste momento a apoiar o Consulado Geral de Angola na celebração do aniversário do Dia da Independência de Angola, que é a 11 de Novembro. Vamos fazer uma pequena recepção no Clube Militar de Macau”. E protocolos ou projectos conjuntos entre Macau e Angola, estão já previstos? “Sem dúvida, já temos alguns contactos com entidades congéneres em Angola e pretendemos celebrar a curto prazo também esse tipo de protocolos que possam promover as relações entre estas instituições e obviamente entre as duas jurisdições”, adianta Carlos Lobo. O âmbito dos acordos ainda não pode, contudo, ser especificado: “Neste momento ainda não, porque apesar de já termos iniciado contactos ainda não existe confirmação da parte das nossas entidades congéneres. A única coisa que posso referir é que se trata de entidades que têm o mesmo incentivo que nós, que é promover a economia de Angola”.

Por revelar fica também o número de empresários que integram a recém-criada Câmara de Comércio: “Neste momento, o número ainda é reduzido, é o que lhe posso dizer. Na prática ainda não começamos a angariar sócios, temos um pequeno número de empresários. Já começamos a aceitar sócios na câmara, mas ainda não começamos a divulgar a associação no sentido de angariar sócios, ainda não iniciamos essa fase”, explica o advogado.

Carlos Lobo, há 23 anos a residir em Macau, esclarece ainda que o organismo não está restrito a empresários angolanos, mas aberto a todos os que pretendam alavancar as relações comerciais entre os dois territórios: “Isto está aberto a todos: chineses, portugueses, angolanos, cabo-verdianos, franceses, americanos, pessoas físicas ou pessoas colectivas. O objectivo aqui é terem um interesse em promover a actividade comercial entre Angola e Macau”, assume.

Dada a presença significativa da China em Angola, como se explica a inexistência de empresas angolanas na China? “Esse será um objectivo da Câmara de Comércio, perceber quais são os entraves e tentar resolver e promover a remoção dos obstáculos no investimento. A verdade é que a relação entre Angola e a China está baseada essencialmente no petróleo, e os outros produtos que poderão ser transaccionados ainda não o são, presumo que seja por falta de capacidade em exportar para um país tão longínquo como a China. O que nós pretendemos fazer neste momento é explicar aos angolanos como é que se pode fazer para melhorar e explicar às entidades chinesas como é que é possível ir para Angola”, admite.

O âmbito de acção do organismo está, contudo, centrado em Macau, salienta Carlos Lobo: “Essa é uma área que escapa ao nosso âmbito, o investimento na China. Neste momento estamos concentrados em Macau, procuraremos trazer de Angola pessoas, empresários, empresas, que vejam Macau como plataforma para a China e que eventualmente tenham interesse em desenvolver a sua actividade comercial cá em Macau”. A direcção da CCAMO conta ainda com Francis Lam e Rui Brás como vice-presidentes. Pedro Lobo preside à Assembleia Geral, Ricardo Pontes é o presidente do Conselho Fiscal.