Autoridades moçambicanas investigam rede de fraude fiscal

A Autoridade Tributária moçambicana denunciou esta quinta-feira a existência de “sindicatos de crime” para desvio de impostos em Moçambique, numa rede que envolve contabilistas, funcionários de empresas e instituições bancárias.

“Estes fenómenos abrangem, frequentemente, alguns agentes económicos inscritos na Unidade de Grandes Contribuintes de Maputo e são valores bem significantes”, disse o director-geral adjunto de Impostos, Domingos Muconto, citado ontem pelo diário Notícias.

A rede, que funciona desde 2013, desvia cheques destinados a pagamentos de impostos nas unidades de cobrança da Autoridade Tributária, de acordo com a fonte.

O valor desviado é canalizado para contas bancárias com nomes similares aos das unidades de cobrança da Autoridade Tributária: “Trata-se de dinheiro que nunca chega aos cofres do Estado”, observou Domingos Muconto, acrescentando que, uma vez detectada a fraude, a AT notifica o verdadeiro contribuinte, mas este é muitas vezes penalizado por incumprimento de prazos.

De acordo com a fonte, a última tentativa de desvio foi registada na terça-feira e foram detectadas outras num valor acumulado na ordem dos 181 milhões de meticais.