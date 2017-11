Xi Jinping e Moon Jae-in de encontro marcado no Vietname

Os dois líderes vão reunir-se na próxima semana, num encontro que deverá servir para que Pequim e Seul procurem melhorar as relações entre os dois países. A instalação, por parte da Coreia do Sul, de um sistema de defesa anti-míssil norte-americano deixou o entendimento entre ambos os países por um fio.

Os Presidentes da Coreia do Sul e da China vão reunir-se na próxima semana para tentar melhorar as relações bilaterais entre os dois países, depois do entendimento entre Pequim e Seul ter sido beliscado pela instalação de um sistema de defesa antimíssil norte-americano, foi esta terça-feira anunciado.

Moon Jae-in e Xi Jinping vão manter conversações à margem de um fórum regional anual que vai decorrer no Vietname, na próxima semana, afirmou Nam Gwan-pyo, responsável da presidência sul-coreana.

O encontro tem lugar no quadro dos esforços por parte da Coreia do Sul e de Pequim para melhorar as relações bilaterais, indicou o mesmo responsável, em declarações transmitidas pela televisão e citadas pela agência de notícias norte-americana Associated Press (AP).

Em resposta à controversa instalação de um sistema de defesa antimíssil norte-americano (THAAD), Pequim lançou uma retórica agressiva, argumentando que o THAAD representa uma ameaça à segurança nacional chinesa. Os negócios sul-coreanos presentes na República Popular da China foram alvo de retaliações económicas.

Isto apesar de Seul e o seu principal aliado, Washington, garantirem que o sistema tem objetivos meramente defensivos e visa responder a ameaças por parte da Coreia do Norte.

O encontro com Xi Jinping vai ser o segundo desde que Moon Jae-in assumiu a presidência da Coreia do Sul em Maio, depois do que teve lugar na Alemanha à margem da cimeira do G20.

Vaticano também vai discutir crise nuclear norte-coreana

A questão norte-coreana também deve ser, de resto, abordada no encontro. Pequim deverá insistir na resolução da questão nuclear norte-coreana através da via do diálogo, uma opinião que, de resto, também é defendida pelo papa Francisco. O pontífice considerou na segunda-feira que “a Humanidade arrisca o suicídio” em caso de conflito nuclear entre os Estados Unidos da América e a Coreia do Norte. A questão será o tema central de uma conferência que vai decorrer no Vaticano, em nNovembro.

A consideração foi tecida na segunda-feira quando o líder da Igreja Católica visitou a equipa que está a preparar a conferência, de acordo com o que a sub-secretária do Conselho Pontífice para a Justiça e Paz no Vaticano, Flaminia Giovanelli, disse à rádio Vaticano, citada pela AP.

A conferência no Vaticano realiza-se a 10 e 11 de Novembro, e vai juntar 11 laureados com o Prémio Nobel da Paz, para além de líderes das Nações Unidas, da NATO e de embaixadores dos países mais desenvolvidos.

O Vaticano anunciou na segunda-feira mais detalhes sobre a conferência, apresentando-a como parte dos esforços para promover um mundo livre de armas nucleares, e rejeitou a ideia de que o encontro fosse uma tentativa de mediação da tensão política entre os dois países.

O papa deverá fazer uma comunicação no dia de abertura da conferência.