Sulu Sou pede revisão urgente da reforma dos docentes

Sulu Sou instou a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) a acelerar a resposta relativa à revisão do Quadro Geral do Pessoal Docente das Escolas Particulares do Ensino Não Superior.

Através de uma interpelação oral endereçada ao Governo, o deputado lembrou que a aplicação do Fundo de Previdência aos professores garante um retorno reduzido aquando da reforma dos profissionais do ensino. Sou pergunta por isso se a DSEJ tenciona fazer uma revisão do regulamento relativo ao Fundo para assim proteger os interesses dos docentes em idade de reforma.

De acordo com o Quadro Geral do Pessoal Docente das Escolas Particulares do Ensino Não Superior, os professores são classificados em seis níveis conforme a sua experiência: “No primeiro e o segundo nível os professores têm um salário relativamente elevado, e isso levou à criação de um ambiente em que os professores mais experientes têm um risco mais elevado de serem despedidos”, referiu Sulo Sou.

Assim, o deputado insta a DSEJ a estudar a possibilidade de incentivos económicos para encorajar escolas privadas a manter os docentes mais experientes, servindo como uma espécie de complemento aos professores mais novos.