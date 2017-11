Sporting de Braga discute liderança na Bulgária. Guimarães recebe Olympique

O Sporting de Braga discute amanhã, em casa do Ludogorets, a liderança do grupo C da Liga Europa de futebol, enquanto o Vitória de Guimarães recebe o Marselha no grupo I, na quarta ronda.

Depois da derrota com os búlgaros em Braga (2-0), os minhotos somam seis pontos contra sete do Ludogorets, com os alemães do Hoffenheim em terceiro com três pontos e os turcos do Basaksehir no último posto, com um.

A formação de Abel Ferreira chega ao encontro europeu, marcado para as seis da tarde, depois de uma vitória caseira com o Desportivo de Chaves (1-0), o quinto triunfo consecutivo na I Liga, procurando aproximar-se da fase seguinte à quarta ronda da fase de grupos.

Missão mais complicada tem o Vitória de Guimarães, que, à entrada para a quarta jornada da fase de grupos, é último classificado do grupo I, com um ponto, atrás de Konyaspor, terceiro com três, Marselha, segundo com seis, e do líder Salzburgo, que tem sete.

Na recepção ao emblema francês, marcada para as 20:05, a equipa de Pedro Martins precisa de vencer os franceses, de Rolando, para continuar a ‘sonhar’ com o apuramento para a fase seguinte da Liga Europa, depois de ter perdido em França (2-1).

Os vimaranenses conseguiram no domingo a primeira vitória fora de portas na I Liga, ao baterem o Desportivo das Aves por 3-1, resultado que valeu a subida ao oitavo lugar da tabela.

Em Itália, a Lazio de Nani, Pedro Neto e Bruno Jordão pode confirmar já o apuramento para a próxima fase em caso de vitória sobre o Nice, que procura alcançar os italianos na liderança do grupo K.

O AEK, de André Simões e Hélder Lopes, recebe o AC Milan, de André Silva, com os gregos à procura de ultrapassar os italianos na liderança da ‘poule’ D.

No grupo E, os ingleses do Everton, últimos com um ponto, defrontam em França o Lyon de Anthony Lopes à procura de relançar a luta pelo apuramento, enquanto os cipriotas do Apollon recebem a Atalanta, formação italiana que lidera com sete pontos.

O Lokomotiv de Moscovo, de Eder e Manuel Fernandes, recebe o Sheriff de Tiraspol no grupo F, que lidera com cinco pontos, mais dois que os moldavos e que os dinamarqueses do Copenhaga, que recebem os checos do Zlin, últimos com dois pontos.

O Steaua de Bucareste, de Filipe Teixeira e Artur Jorge, pode chegar aos 12 pontos no grupo G, em caso de vitória em casa com os israelitas do Hapoel Beer-Sheva, de Miguel Vítor.

O clube romeno pode garantir já a qualificação na ‘poule’ se vencer, enquanto o Lugano, de David da Costa, visita o Viktoria Plzen em busca de subir ao segundo posto.