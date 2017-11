Selos e exposições para celebrar reconhecimento das “Chapas Sínicas”

Para celebrar a inclusão das “Chapas Sínicas” no registo da Memória do Mundo, da UNESCO, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo e o Arquivo de Macau vão organizar conjuntamente uma série de exposições de documentos em Macau, já no próximo ano. A exposição será também exibida em Lisboa, um ano depois. Numa nota enviada às redacções pelo Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, o Governo adianta ainda que está prevista a emissão de selos comemorativos, tanto na RAEM, como em Portugal

