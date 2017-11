A Pousada de Coloane vai ser o palco de duas noites de jazz nos próximos dias 3 e 10 de Novembro. Os músicos responsáveis pelos dois serões musicais são Felipe Fontenelle, Annie Wang e Miguel Andrade. No evento, criado e dinamizado através da rede social Facebook, os músicos revelaram que um dos temas que vão interpretar será “City of Stars”, do filme vencedor de 12 Óscares “La La Land”. Os concertos têm início pelas 19h.

