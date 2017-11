Pequim travou tentativa de assassinato de Kim Han-sol  

A polícia chinesa terá detido pelo menos dois cidadãos norte-coreanos de um grupo de sete que terão sido enviados para Pequim com o propósito de liquidar Kim Han-sol. A informação foi ontem avançada por um jornal sul-coreano e ainda não foi confirmada pelas autoridades do Continente.

As autoridades chinesas terão detido, na semana passada, vários cidadãos norte-coreanos que terão sido enviados para Pequim com o propósito de assassinar Kim Han-sol, o sobrinho do ditador Kim Jong-un que terá crescido em Macau e integrado o Grupo de Escuteiros Lusófonos do território.

A notícia foi esta terça-feira avançada pelo jornal sul-coreano Joong Ang Ilbo, na sequência de uma investigação conduzida em parceria com o The New York Times. Dois dos sete agentes norte-coreanos despachados para a capital chinesa terão sido detidos pela polícia da República Popular da China, escreve o jornal sul-coreano, citando uma fonte não identificada mas supostamente próxima do regime de Pyongyang.

Os dois cidadãos norte-coreanos detidos pelas autoridades do Continente terão sido interrogados em instalações de alta segurança situadas nos arredores de Pequim, elabora ainda a publicação.

O Joong Ang Ilbo não esclarece, no entanto, se os restantes cinco cidadãos norte-coreanos também foram detidos. Contactado pela Bloomberg, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China negou-se a tecer quaisquer comentários.

Duas mulheres – uma de nacionalidade indonésia e outra de nacionalidade vietnamita – encontram-se actualmente a ser julgadas na Malásia pelo alegado assassinato de Kim Jong-nam, meio-irmão de Kim Jong-un, no Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, a 13 de Fevereiro último.

Kim Han-sol identificou-se posteriormente, num vídeo colocado no You Tube, como filho de Kim Jong-nam e sobrinho do líder do regime norte-coreano.

Pouco depois do vídeo ter sido publicado, Thae Yong Ho, antigo enviado da Coreia do Norte a Londres que desertou em 2016, alertou, numa entrevista concedida à imprensa japonesa, que a eliminação de Kim Han-sol poderia ser a principal prioridade de Kim Jong-un no que diz respeito às estratégias de gestão de política interna.

O jovem, de 22 anos, é visto pelo regime de Pyongyang como uma potencial ameaça à continuidade de Kim Jong-un à frente dos destinos da Coreia do Norte, depois do jovem ter acusado, em 2012, o tio de ser nada mais, nada menos do que um ditador. Numa entrevista concedida a uma televisão finlandesa, Kim Han-sol pronunciou-se ainda a favor de uma eventual melhoria das relações entre Pyongyang e Seul.

A suposta conspiração para assassinar Kim Han-sol terá sido descoberta pelas autoridades chinesas recentemente, no âmbito das actividades de reforço da monitorização da segurança pública conduzidas aquando do XIX Congresso do Partido Comunista Chinês.