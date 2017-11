Orquestra de Macau apresenta concerto “O Misterioso Edward Elgar” na sexta-feira  

A Igreja de São Domingos, no centro da cidade, acolhe na sexta-feira o concerto “O Misterioso Edward Elgar”, apresentado pela Orquestra de Macau dirigida pelo maestro local Lio Kuokman. O espectáculo, com início às 20h, aborda uma série de obras do compositor britânico, um dos mais influentes no âmbito da música do Reino Unido na passagem do século XIX para o século XX.

No alinhamento do concerto estão a interpretação de obras como “Variações Enigma”, que consolidou a popularidade de Edward Elgar, e as peças “Mina”, “Canção da Noite” e “Canção da Manhã”, com uma retrospectiva às memórias de infância do compositor com “A Varinha da Juventude”.

A entrada para o espectáculo é livre, sendo os bilhetes distribuídos na Igreja de S. Domingos uma hora antes da actuação.