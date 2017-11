O que são as “Chapas Sínicas”?

Mais de 3600 documentos, um milhar e meio de ofícios redigidos em língua chinesa, cinco volumes de cópias traduzidas para português da correspondência trocada entre o Leal Senado e as autoridades chinesas, bem como quatro volumes de documentos diversos que atestam da dinâmica da vida quotidiana do território.

Compiladas entre 1693 e 1886, as chamadas “Chapas Sínicas” são um documento único na história das relações luso-chinesas e uma das mais completas fontes históricas relativas ao pulsar do território entre finais do século XVII e meados do século XIX.

Oficialmente denominado de “Registos Oficiais de Macau durante a Dinastia Qing”, o espólio, depositado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Portugal, integra documentos oficiais e não oficiais que abrangem o período compreendido entre o início do reinado do imperador Qianlong e o final do reinado do imperador Daoguang, o sexto imperador Qing.

A maior parte da colecção agora incluída no registo da Memória do Mundo da UNESCO é composta pela correspondência trocada entre os procurados dos Leal Senado e os representantes do mandarinato e do Celeste Império quer em Macau, quer na região limítrofe de Xiangshan.

De acordo com uma nota de imprensa ontem emitida pelo Gabinete de Secretario para os Assuntos Sociais e Cultura, parte significativa dos documentos reflectem “a soberania jurisdicional e territorial da China sobre Macau e os termos e limitações que foram estabelecidos para o controlo da Administração Portuguesa de Macau”. O acervo agrupa petições apresentadas pelas autoridades portuguesas e a resposta formulada pelas autoridades de Cantão. Da colecção constam ainda contas, cartas, actos, contratos e documentos de índole variada que estão associados à vivência quotidiana do território durante o período em questão.

As “Chapas Sínicas” apresentam um retrato fiel da posição e do papel desempenhado por Macau durante os séculos XVIII e XIX, numa altura em que o território era um dos poucos locais de intercâmbio durante o período em questão.

Apesar da colecção das “Chapas Sínicas” se encontrar depositada no Arquivo Histórico da Torre do Tombo, em Portugal, o Arquivo de Macau passou todos os documentos que integram o espólio para microfilme e em 1997, dois anos antes da transferência de soberania, foi publicado um catálogo de documentos em versão chinesa e portuguesa.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...