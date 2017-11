“O Castiço” planeia novo restaurante na Península de Macau

O restaurante português “O Castiço”, que foi esta semana distinguido com o selo “Bib Gourmand” do guia Michelin, poderá abrir um novo restaurante na Península de Macau no próximo ano, adiantou ao PONTO FINAL José Ferreira. Relativamente à distinção, o dono do estabelecimento que a sensação de ser referenciado é “óptima” e destaca o trabalho feito pela cozinheira Aleen e pelos restantes funcionários do restaurante ao longo dos anos.

Texto de Pedro André Santos;

Fotografia de Eduardo Martins;

Depois do sucesso alcançado na Taipa, reconhecido recentemente através do guia Michelin com a atribuição da distinção “Bib Gourmand”, que destaca estabelecimentos que oferecem boa comida a preços convidativos, o restaurante “O Castiço” poderá expandir-se para a Península de Macau, segundo adiantou ao PONTO FINAL José Ferreira.

“Estou a pensar no princípio do ano poder arranjar um espaço acolhedor e amigável, com uma renda baixa, que vai ser a parte mais complicada. Seria para os lados de Macau, mantendo o da Taipa”, referiu o dono. Caso venha a confirmar-se, o novo restaurante irá seguir a mesma fórmula do espaço da Taipa em termos de comidas e preços, acrescentou José Ferreira.

Sobre a distinção atribuída pelo guia Michelin, o dono de “O Castiço” refere que se tratou de “uma sensação óptima”, qualificando o reconhecimento do mais conhecido guia gastronómico do mundo como “uma experiência que nunca esperei vir a ter”. Ferreira sublinha o papel fundamental de toda a equipa, com particular destaque para a cozinheira Aleen.

De acordo com José Ferreira, a gerência do espaço nem sempre é um trabalho fácil, especialmente por ter outro emprego, obrigando a que por vezes tenha que “abdicar de certas coisas para fazer outras”.

O destaque alcançado por “O Castiço” justifica-se, no seu entender, “pela boa comida” que o restaurante oferece, apesar de se sentir por vezes algumas dificuldades face à economia local: “Tento sempre ter preços apetecíveis e acolhedores para o cliente. Sabemos que em Macau é tudo muito caro, especialmente as rendas, e eu tento manter o preço acessível a todos. Há certas coisas em que quase não tenho lucro”, lamentou.

Relativamente aos pratos – a e embora não seja fácil escolher apenas um – José Ferreira referiu que o “Bife à Castiço” é muito popular sobretudo entre os turistas, e que pessoalmente gosta bastante da feijoada.

A cozinheira Aleen, uma das grandes responsáveis pela distinção atribuída pelo guia Michelin, referiu ao PONTO FINAL que a distinção é algo “muito bom”, destacando também o apoio contínuo dos clientes e amigos que frequentemente visitam o restaurante: “Agradeço tudo o que o pai do José [Luis Ferreira] me ensinou, é o que tenho feito até agora, e se possível ir tentando melhorar. Não foi difícil aprender porque é a minha paixão”, concluiu.