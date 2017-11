Negócio de iates com grande potencial em Macau

A Doca dos Pescadores, o empreendimento “The Venetian” e Aeroporto Internacional de Macau vão receber, entre 3 e 5 de Novembro, a sétima edição do “Grand Gathering of Auto, Yacht and Aviation Exibition”.

Segundo Song Xiaodong, director geral da “Nam Kwong International Conference & Exhibition Co. Ltd”, a exposição de iates tem atraído cada vez mais visitantes em termos anuais homólogos, esperando-se no próximo evento mais de 160 marcas de iates, aviação e automóveis provenientes de cerca de duas dezenas de países e regiões.

Song Xiaodong acredita que Macau tem capacidade para gerar a sua própria rede de consumidores, com uma longa história em termos de iates, o que demonstra o potencial do território neste tipo de negócios, refere a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.