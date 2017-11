Museu do Oriente recebe exposição fotográfica sobre Macau  

O Museu do Oriente, em Lisboa, vai acolher a exposição “Macau. 100 anos de fotografia” que reúne um conjunto de imagens de edifícios e bairros, grandes acontecimentos locais e regionais e as vivências quotidianas da comunidade macaense. O espólio de cerca de 120 fotografias foi reunido pelo jornalista Rogério Beltrão Coelho, que se propôs abordar a história social e política do território.

Entre as imagens em exposição podem encontrar-se algumas referentes à passagem por Macau de figuras históricas do cinema, como Orson Welles ou Clark Gable, ou políticas, como Henrique Galvão e Gomes da Costa. São ainda evocados acontecimentos como as celebrações do quarto centenário da descoberta do caminho marítimo para a Índia, a primeira travessia aérea entre Lisboa e Macau, a explosão do paiol da Flora e o bombardeamento do hangar da Aviação Civil, pelos Força Aérea norte-americana, durante a Guerra do Pacífico.

Em nota enviada aos órgãos de comunicação social, Rogério Beltrão Coelho afirma que “em Portugal, o Museu do Oriente detém, seguramente, uma das melhores colecções de imagens de Macau. Com esta exposição traz agora a público parte do seu acervo, franqueando-nos as portas para uma viagem de estudo e lazer pelo passado histórico de Macau”.

A exposição “Macau. 100 anos de fotografia” irá estar patente no Museu do Oriente entre 9 de Novembro e 7 de Janeiro.