MASDAW recolhe fundos para financiar remodelação do novo abrigo  

Fátima Galvão, fundadora da MASDAW, estima que devam ser necessárias 800 mil patacas para remodelar o novo espaço que a associação “em principio” encontrou para acolher parte dos animais que tem ao seu cuidado. O novo abrigo, cujo contrato de arrendamento ainda está por assinar, irá custar à associação cerca de 80 mil patacas mensais, contando com as despesas relacionadas com funcionários.

Fotografia: Eduardo Martins;

A Associação para os Cães de Rua e o Bem-Estar Animal em Macau (MASDAW, na sigla inglesa) está a levar a cabo uma campanha de angariação de fundos para a remodelação e aluguer do novo abrigo. Em Agosto último, Fátima Galvão, fundadora da MASDAW, avançou ao PONTO FINAL que a associação teria que deixar as instalações onde tinha parte dos animais até ao final desse mês. Desde então encontram-se à procura de um novo local e “em princípio” já escolheram o novo espaço. O novo abrigo localiza-se na Avenida do Almirante Lacerda e irá precisar de obras que deverão custar entre “600 ou 800 mil patacas”, revelou Fátima Galvão.

O montante é apenas uma estimativa uma vez que, por o contrato ainda não estar assinado, ainda não foi possível à MASDAW pedir orçamentos. O valor será acrescido de uma renda mensal de 40 mil dólares de Hong Kong, a que se juntam as despesas relacionadas com os funcionários da organização: “Vamos ter que pagar a pessoas para trabalharem lá portanto nós calculamos que despesas mensais nunca irão ser inferiores a 70 ou 80 mil patacas, já com a renda”, disse a também vogal da direcção do organismo.

Sobre o número de cães que o novo espaço terá capacidade de acolher, Fátima Galvão avança também apenas com uma estimativa, “cerca de 80”: “Não tenho bem a certeza, porque vou precisar da ajuda de um engenheiro e de um arquitecto para ver como se há-de fazer a divisão do espaço até por causa das incompatibilidades dos animais. O nosso objectivo é que seja um espaço onde as pessoas os possam visitar e possam interagir com eles”, explicou.

O novo abrigo irá ficar localizado num edifício industrial o que não é, “de todo”, algo que a associação procurava, confessa a sua fundadora da MASDAW: “Infelizmente é aquilo a que vamos ter que nos cingir porque não há alternativas em Macau”, lamenta a responsável. Contudo, perto do novo espaço encontra-se um parque para animais o que responde, em parte, às preocupações da Associação.

Actualmente, o organismo tem ao seu cuidado cerca de 130 animais, dos quais mais de 30 se encontram em famílias de acolhimento temporário, que se disponibilizaram a ajudar após a associação ter saído das últimas instalações: “Há males que vêm por bem porque nós tivemos tanto apoio que foi de facto tocante ver a solidariedade toda à volta da MASDAW. Para já temos algumas famílias temporárias que vão ser a longo prazo e há outros [animais] que já foram adoptados mas entretanto nós também já resgatamos mais alguns”, explicou Fátima Galvão.

Em Agosto último, a fundadora da MASDAW revelou ao PONTO FINAL a intenção de “querer pedir apoios seriamente”. Desde a sua fundação, em Novembro de 2014, que o organismo conta exclusivamente com os donativos que lhe são oferecidos. Porém, a associação “está a ficar com uma dimensão que precisa de apoios reais, subsídios de casinos e de empresas que acreditem no projecto”, disse Galvão. Os seus membros esperam começar a pedir subsídios governamentais e apoios a entidades privadas após a eleição da nova direcção que acontecerá no espaço de um mês.

“Nós vamos ter eleições no espaço de um mês e a partir daí a nova equipa começará a trabalhar em força para assegurar a continuidade da MASDAW e a protecção dos animais que temos à nossa responsabilidade. A futura direcção terá que assegurar a viabilidade da MASDAW. Temos que ver como é que vamos fazer para conseguir continuar o nosso projecto”, disse Fátima Galvão.