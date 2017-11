Lucros da SJM caíram 16,5 por cento no terceiro trimestre

A Sociedade de Jogos de Macau (SJM) anunciou ontem uma queda de 16,5 por cento dos lucros líquidos obtidos pela empresa no terceiro trimestre do corrente ano face aos resultados obtidos em igual período do ano passado. Numa nota enviada às redacções, a concessionária de jogo anunciou que os proveitos líquidos gerados pela empresa entre Julho e Setembro totalizaram 428 milhões de dólares de Hong Kong, um valor 16,5 por cento inferior ao conseguido no período homólogo de 2016. No comunicado enviado à imprensa, a operadora de jogo não providenciou uma justificação para a quebra dos resultados ontem dada a conhecer.

Os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização totalizaram no terceiro trimestre 726 milhões de dólares de Hong Kong, um montante que revela uma queda de 10,4 por cento em relação a idêntico período do ano passado.

O director-executivo da Sociedade de Jogos de Macau, Ambrose So, sublinha no mesmo comunicado que, apesar dos maus resultados obtidos entre Julho e Setembro, a empresa tem registado “uma melhoria sequencial” na performance obtida ao longo do ano.

O responsável acrescenta que a concessionária de jogo continua a avaliar o impacto do tufão Hato e de “outros eventos” na construção do empreendimento do Grand Lisboa Palace. Apesar dos obstáculos com que a empresa se tem deparado, a Sociedade de Jogos de Macau continua confiante de que o projecto “possa estar concluído antes do final de 2018 e sem que se registem derrapagens orçamentais”.

A companhia acrescenta que está a trabalhar de perto com as empresas responsáveis pela empreitada de forma a recuperar as áreas afectadas por vários acontecimentos recentes o mais depressa possível. A operadora de jogo está a avaliar o impacto do Hato e de dois incêndios no desenrolar do projecto de construção e vai informar a Bolsa de Valores de Hong Kong quando considerar apropriado.