Leong Fong Meng assume hoje presidência dos Tribunais de Primeira Instância

A magistrada Leong Fong Meng toma hoje posse como juiz presidente do Tribunal Colectivo dos Tribunais de Primeira Instância, numa cerimónia agendada para o meio-dia, no Edifício dos Tribunais de Segunda e Última Instância. A tomada de possa será testemunhada pelo Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, e ainda por Sam Hou Fai, presidente do Tribunal de Última Instância e ainda pelo Presidente da Comissão Independente para a Indigitação de Juízes. Na ocasião tomam ainda posse como juízes dos Tribunais de Primeira Instância os magistrados Ho Chong In, Chong Chi Wai, Rong Qi, Lam Ka Heng, Chang Sin I, Chu Ka Sin, Chan Ka Man e Xu Teng.

