Jornadas de Educação de Defesa Nacional atraem 3,500 alunos  

O segundo grupo de estudantes que vai participar este ano lectivo nas Jornadas de Educação de Defesa Nacional partiu ontem para a base militar de Zhongshan. Com os alunos seguiu também o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, e a directora da DSEJ, Leong Lai, para assinalar os 10 anos da actividade.

Partiu ontem, para a base militar de Zhongshan, o segundo grupo de alunos do território que vão participar, neste ano lectivo, nas Jornadas de Educação de Defesa Nacional. A iniciativa, que celebra este ano a sua 10ª edição, contou com a presença do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, da responsável pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), Leong Lai, e também dos responsáveis pelo Conselho de Juventude da DSEJ. No decorrer deste ano lectivo está prevista a participação de 3,500 alunos provenientes de 30 escolas de Macau nas 25 deslocações à vizinha província de Cantão que se vão realizar até ao próximo Verão.

Antes de partir para Zhongshan – e após a reunião plenária do Conselho de Juventude que se realizou ontem de manhã – Leong Lai disse, em declarações aos jornalistas, que têm sido os “bons resultados” alcançados a razão da continuidade das Jornadas de Educação de Defesa Nacional. Ao longo dos últimos nove anos lectivos já participaram nesta actividade 33,300 estudantes.

A reunião plenária do Conselho de Juventude foi antecedida pela entrega dos Prémios de Juventude referentes ao ano transacto. A Associação sem Fronteira da Juventude de Macau recebeu o Prémio de Actividades Juvenis pela realização da actividade “Concurso de canto para estudantes do ensino superior de Macau 2016”.

Já a distinção Prémio de Educação Cívica foi atribuída à Rede de Serviços Juvenis Bosco pelo seu “Programa dos serviços temáticos sobre a prevenção do vício do jogo nos jovens 2016”.

AUMENTO DOS SUBSÍDIOS EM 2018

Leong Lai anunciou ontem também que, para o próximo ano, está previsto um reforço orçamental e um aumento dos subsídios atribuídos aos estudantes: “No ano de 2018 nós vamos aumentar os subsídios de propinas e também outros subsídios para os alunos. Para este ano lectivo nós queremos aumentar [o orçamento] mas mais tarde o senhor secretário [para os Assuntos Sociais e Cultura] vai pronunciar[-se sobre este assunto]”, avançou a directora da DSEJ.

A mesma responsável revelou também a intenção de dar um maior “ênfase” às indústrias culturais e criativas, nomeadamente através de formações e estágios em empresas para os jovens: “Nós precisamos de ter jovens com uma visão internacional, com criatividade e, ao mesmo tempo, não é só fazer visitas mas também dar mais formação aos jovens. Depois de acabar as formações se calhar nós levamos os jovens para as empresas para eles verem como é uma empresa, como se faz um negócio”, avançou Leong Lai.