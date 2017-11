Inquérito revela ligação entre vício do jogo online e a saúde mental dos adolescentes  

De acordo com um estudo divulgado ontem pela Rede de Serviços Juvenis Bosco, o vício do jogo online está relacionado com a saúde mental dos adolescentes e a propensão para o suicídio. Os dados ontem divulgados pelo organismo são, no mínimo, preocupantes.

Elisa Gao

Entre Março e Maio deste ano, a Rede de Serviços Juvenis Bosco conduziu um inquérito junto de doze estabelecimentos de ensino do território, em conjunto com o Centro Integrado de Prevenção e Tratamento do Grupo Tung Wah de Hospitais de Hong Kong. Ao abrigo da iniciativa foram entrevistados 1,603 alunos do ensino secundário. O inquérito abordou sobretudo vários tipos de vícios e de comportamentos aditivos.

Os chamados “comportamentos aditivos” abordados pelo organismo incluíam o consumo de álcool, o envolvimento em apostas, o consumo de drogas, o vício do jogo online e a utilização de cigarros electrónicos. Quase metade dos inquiridos – 46 por cento – já experimentaram bebidas alcoólicas e a idade média do primeiro contacto com este tipo de bebidas é 10.71.

Em termos gerais, 69,8 por cento dos entrevistados envolveram-se pelo menos uma vez neste tipo de comportamentos: 31 por cento apresenta um comportamento aditivo em relação a uma substância ou vício, 15,1 por cento em relação a duas e 3,7 por cento tem três ou mais comportamentos do género.

O inquérito revela ainda que apenas uma baixa percentagem de adolescentes procurou ajuda para os vícios abordados. Por entre os adolescentes entrevistados, apenas 17 estudantes procuraram ajuda por uma ocasião. Uma boa parte – 466, o equivalente a 59,8 por cento do total – consideram que não têm qualquer problema, pelo que não falavam sobre a questão e 28 estudantes revelaram desconhecimento acerca dos Serviços onde poderão eventualmente procurar ajuda. Apenas 13 alunos disseram ser difícil procurar ajuda.

Um fatia considerável – 29,2 por cento – dos inquiridos revelou que já alimentou a intenção de cometer suicídio e 3,3 por cento disseram mesmo que se tivessem oportunidade que o fariam. Mas as conclusões do estudo não se ficam por aí: 24,9 por cento, 42,7 por cento e 19,1 por cento revelaram, respectivamente, que enfrentam problemas de depressão, stress e ansiedade, em níveis médios e elevados.

Os resultados indicaram que os diferentes tipos de comportamentos aditivos estão relacionados com elementos perigosos da saúde mental. Os adolescentes com comportamentos aditivos têm entre 1.58 e 5.21 vezes mais probabilidades de desenvolverem problemas relacionados com a saúde mental do que aqueles sem comportamentos aditivos.

Os distúrbios relacionados com o jogo online estão particularmente relacionados com depressão, stress, ansiedade e hiperactividade, indicam as conclusões do relatório. O documento acrescenta que estes distúrbios estão relacionados com a saúde mental e a intenção de cometer suicídio.

A Rede de Serviços Juvenis Bosoco sugere que Macau deve desenvolver serviços de tratamento e prevenção de vícios relacionados com o jogo online e desenvolver os serviços apropriados baseados nas características dos adolescentes viciados em jogos online. É também sugerido que o apoio familiar deve ser fortalecido de forma a reduzir a propensão dos jovens para o desenvolvimento de comportamentos aditivos.