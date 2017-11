Imigrantes vietnamitas obrigados a apresentar registo criminal

Os cidadãos do Vietname que desejem trabalhar no território terão que passar a apresentar uma cópia actualizada do registo criminal, emitida pelas autoridades de Hanói.

As novas regras relativas à emissão da autorização de trabalho para cidadãos vietnamitas foram ontem dadas a conhecer pela Corpo de Polícia de Segurança Pública e entram em vigor a partir de Fevereiro do próximo ano. Num comunicado enviado às redacções, a PSP justifica as novas exigências legais com a necessidade de “responder à situação prática de segurança social, controlo de migração e mercado laboral de trabalhadores não residentes”.

A medida é, por enquanto, válida apenas para cidadãos oriundos do Vietname, explica a Polícia de Segurança Pública: “Todos os cidadãos vietnamitas que requerem Autorização de Permanência para Trabalhador Não Residente pela primeira vez ou formulam pedidos novos após um determinado período, devem apresentar o Certificado de Registo Criminal do estado da nacionalidade”, adianta em comunicado.

No final de Setembro, e de acordo com os dados mais recentes divulgados pela Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos, trabalhavam no território 14 734 vietnamitas.