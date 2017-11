IACM quer criar mecanismo de recolha de resíduos em caso de calamidade  

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) planeia criar um mecanismo de limpeza de resíduos para responder a situação de calamidade pública. No caso de inundações durante a ocorrência de tufões no futuro, o organismo deverá adicionar pontos temporários de recolha de lixo, criar instalações compressoras de resíduos e organizar grupos voluntários para ajudarem a uma limpeza mais rápida. O IACM já reuniu com 20 associações sob a alçada dos Kai Fong e recolheu as respectivas opiniões sobre a matéria.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...