Hickman à procura da terceira vitória no traçado da Guia

A edição do ano passado do Grande Prémio de Macau em Motociclismo proporcionou emoção até ao fim e o leque de pilotos que estará presente neste ano promete mais do mesmo em 2017. Peter Hickman, campeão em título, espera voltar a cortar a meta em primeiro e aposta tudo na terceira vitória da carreira no Circuito da Guia.

Os pilotos britânicos têm dominado a todos os níveis as provas de motociclismo do Grande Prémio de Macau e no ano passado não foi excepção, tendo o triunfo sorrido a Peter Hickman, que repetiu o feito alcançado em 2015.

O piloto britânico vai voltar a competir aos comandos de uma BMW S1000RR, moto com que garantiu os triunfos nos últimos dois anos, sendo um dos principais candidatos à vitória, dada a grande forma que tem exibido ao longo do ano. Peter Hickman venceu o Ulster Grand Prix e o Joey Dunlop Championship e a performance permitiu-lhe alcançar o quarto lugar na edição de 2017 do Campeonato Britânico de Superbikes.

O companheiro de equipa Michael Rutter é outro dos crónicos favoritos à conquista da prova, correndo pela SMT/Bathams by MGM Macau. Com oito títulos no currículo, Rutter deixou escapar a vitória por muito pouco no ano passado, valendo-lhe, porém, o 17º pódio alcançado no traçado do território.

O britânico aparenta estar também em grande forma, tendo conquistado a edição deste ano do reconhecido Isle of Man. Vinte anos depois de ter alcançado o seu primeiro pódio em Macau, Rutter regressa à Guia à procura da nona vitória no circuito.

A fechar o pódio do ano passado, Martin Jessopp é outro dos grandes candidatos à vitória. Com três presenças no segundo patamar da tribuna de honra ao longo da última década, Jessopp é o motociclista com mais pódios que ainda não venceu no Circuito da Guia, mas regressa a Macau apostado a mudar o rumo dos acontecimentos já este ano.

Igualmente determinado em vencer depois de um grande arranque no ano passado, Glenn Irwin teve uma boa temporada, conquistando a North West 200, uma prova que decorreu em Maio.

O também britânico Gary Johnson é outra presença assídua nos pódios de Macau, mas ao contrário dos outros favoritos não tem tido uma grande temporada este ano. Lee Johnston, Conor Cummins e Horst Saiger são outros nomes a ter em conta e que se podem intrometer nas contas dos favoritos.

Os pilotos ingleses e irlandeses dominam a lista de presenças da lista apresentada na semana passada pela Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau, onde estará também presente o piloto de estrada mais rápido do mundo, Dean Harrison. Harrison vai conduzir uma Kawasaki ZX10RR pela Silicone Engineering Racing.

A lista de 28 pilotos, onde se insere também o português André Pires, não conta porém com dois pilotos que já venceram em Macau, John McGuinness e Ian Hutchinson, ainda a recuperar de lesões.