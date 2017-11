Helena de Senna Fernandes não fecha a porta a uma localização alternativa para o Museu do Vinho  

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) pretende instalar as novas instalações do Museu do Vinho na área urbana de Coloane, junto ao Templo de Sam Seng Kong, mas o Instituto Cultural (IC) já fez saber que o espaço que pode vir a receber o projecto tem de manter a actual fachada e o actual terraço.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a directora dos Serviços de Turismo, Maria Helena de Senna Fernandes, disse que o organismo que lidera vai analisar as actuais instalações do Museu do Vinho. Tendo em conta a actual planta de condições urbanística, se a área utilizada for inferior à das actuais instalações, o organismo vai considerar uma nova localização, caso exista alguma que se manifeste melhor e mais apropriada.