Forças de Segurança: Mais um agente envolvido num organização criminosa  

As autoridades registaram mais um caso de envolvimento de um agente das forças de segurança numa organização criminosa. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o indivíduo aceitou um suborno para ajudar apostadores a forjar os registos de entrada e saída em Macau e ajudou ao transporte ilegal, para fora de Macau, de visitantes que ultrapassaram o limite de tempo de permanência no território.

No mesmo caso estão envolvidos outros quatro agentes das forças de segurança. A Polícia Judiciária (PJ) começou a tomar medidas em Maio, tendo detido três agentes na Taipa e no Cotai.

Até ao dia 10 de Outubro, a PJ determinou o envolvimento de um outro agente e o tribunal decidiu que o indivíduo devia cessar de imediato as funções desempenhadas. A Polícia de Segurança Pública já deu início a uma investigação disciplinar.