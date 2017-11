Festival Literário de Macau está a receber submissões  

O Festival Literário de Macau – Rota das Letras encontra-se a receber submissões para a sexta edição do concurso de contos que promove anualmente. Os três textos vencedores – um em chinês, um em português e outro em inglês – vão ser publicados no próximo volume da colecção “Contos e Outros Escritos” que será lançado durante a sétima edição do Festival Literário de Macau, em Março de 2018. Para além de ter o seu texto traduzido nas duas outras línguas e publicado nas três edições do livro, cada vencedor irá ainda receber um prémio pecuniário no valor de 10 mil patacas.

Os interessados têm até ao dia 31 de Dezembro para enviar os seus textos por correio electrónico – shortstorycompetition@thescriptroad.org – ou podem entregá-los pessoalmente na redacção do PONTO FINAL. Cada participante pode submeter no máximo dois contos que devem ter Macau como pano de fundo ou como tema e que devem ser totalmente inéditos. O concurso é aberto a todas as pessoas, sem qualquer constrangimento de idade, de nacionalidade ou de residência.

A pré-selecção dos trabalhos irá estar a cabo de representantes da organização do festival e de outras entidades. Os vencedores vão ser escolhidos por três convidados da edição deste ano do Rota das Letras. São eles a romancista portuguesa Raquel Ochoa e os escritores de Hong Kong Dorothy Tse e Peter Gordon.

Raquel Ochoa foi a vencedora do Prémio Literário Revelação Agustina Bessa-Luís 2009 com o romance histórico “A Casa-Comboio” e conta com várias obras publicadas até à data. Dorothy Tse é autora de três colecções de contos em língua chinesa e recebeu o prémio em Literatura Chinesa na Hong Kong Biennale pelo livro “So Black”. Peter Gordon é editor da Asian Review of Books e da Chamaleon Press e foi o fundador do Man Hong Kong International Literary Festival.