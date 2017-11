Festival apresenta iniciativas variadas para uma “experiência de compras à escala mundial”

A edição deste ano do “Festival de Compras de Macau” foi ontem apresentada oficialmente numa cerimónia que abrangeu igualmente o lançamento da marca de produtos turísticos “Meeet”. De acordo com o presidente do festival, Terry Sio, a iniciativa vai apostar “na diversificação do lazer e do turismo”, ao mesmo tempo que mostra o seu apoio às marcas locais para uma “experiência de compras à escala mundial”.

Pedro André Santos

A edição de 2017 do “Macau Shopping Festival” (Festival de Compras de Macau) vai decorrer este ano entre 3 e 13 de Dezembro, proporcionando aos visitantes dez dias focados numa “experiência de compras à escala mundial”. A iniciativa tenciona também transmitir o seu apoio às marcas locais, promovendo assim o papel assumido por Macau como um centro mundial de turismo e lazer. Estão ainda programadas mais iniciativas entre Novembro e finais de Dezembro como forma de promover um evento que se materializa este ano pela sétima vez.

Na cerimónia de lançamento, Terry Sio, presidente do Festival de Compras de Macau, destacou o esforço conjunto das várias entidades envolvidas, como a Direcção dos Serviços de Turismo e a Direcção dos Serviços de Economia, apresentando o certame como uma aposta na “diversificação do turismo e do lazer”: “Queremos fornecer uma experiência de compras à escala mundial, melhorando a imagem de Macau neste sentido”, referiu o responsável.

Sio destacou ainda o apoio do festival ao desenvolvimento de marcas locais: “Estou confiante que, com toda a publicidade envolvida e apoio, a edição deste ano do Festival de Compras irá contribuir para a abertura de uma nova experiência em termos de turismo na vida das pessoas”, acrescentou Terry Sio.

A edição de 2017 do Festival inclui entre os organizadores várias concessionárias de jogo do território, como a Wynn, a Sands China, a Melco ou a MGM China. Entre os patrocinadores do evento estão um total de 23 empresas.

Como forma de atrair mais pessoas para se associarem à iniciativa, a organização voltou a introduzir uma série de eventos e sorteios, contando com um prémio monetário total de 8,5 milhões de patacas, para além de telemóveis iPhone, a estadia em suites de luxo no MGM e no “The Parisian”, bem como a emissão de certificados de compras de até cinco mil patacas nas lojas do Sands Cotai Central, entre outros.

Entre 15 e 25 de Dezembro irá decorrer o “Join Me@One Central”, que entre as três da tarde e as 10 da noite irá oferecer cerca de 50 bancas dedicadas à gastronomia, artes e cultura.

Paralelamente à apresentação do Festival de Compras, no Wynn Palace, decorreu ainda o lançamento oficial de um novo conceito de negócio que inclui a utilização de uma máquina automática de vendas. A “Meeet”, empresa responsável pela iniciativa, apresentou também uma colecção com o cunho da marca local “Meeet Heritage”, que inclui postais “pop-up”, porta-chaves ou porta-copos, adaptados a alguns edifícios do património local, como as Ruinas de São Paulo.

Segundo a organização, as máquinas automáticas de vendas irão funcionar durante 24 horas, disponibilizando cada uma delas diferentes gamas de produtos que podem ser adquiridos em vários tipos de moeda, como patacas, dólares de Hong Kong, renminbis ou através do sistema “Quick Pass”.