Delta Labs, o projecto de Zhuhai que quer juntar artistas e criativos de Macau, Hong Kong e Guangdong  

O português José Drummond é um dos artistas convidados a integrar a exposição “Dawn”, iniciativa do projecto Delta Labs, do município continental de Zhuhai. O evento arranca no Sábado, no “LETS Cultural District”.

O mais recente projecto artístico e cultural de Zhuhai – o Delta Labs – promove, a partir do próximo Sábado, a primeira de três séries de eventos de arte que se anunciam “interactivos e rejuvenescidos”. A exposição “Dawn”, com cerimónia de inauguração marcada para as 19h no “LETS Cultural District”, no vizinho município continental de Zhuhai, integra obras de três artistas: He Junyan representa a cidade que acolhe a iniciativa, Marzo To representa Hong Kong e José Drummond, artista português radicado no território, representa Macau.

O projecto Delta Labs quer atrair entre 200 a 300 mentes criativas e reunir as obras de três artistas da Zona da Grande Baía em cada uma das séries, já que o objectivo da iniciativa é encorajar os criativos das regiões que rodeiam o Delta do Rio das Pérolas. A música ao vivo também está incluída na programação, sendo o evento deste Sábado acompanhado pela música tecno-jazz de Alexey NuWhite, apresentado pela organização como “coleccionador de vinis, produtor, fundador do projecto ‘Futuristika’”.

José Drummond olha com entusiasmo para a iniciativa da cidade vizinha, com a expectativa de descobrir que reacção o seu trabalho pode gerar no público: “Acho interessante que os três artistas têm trabalhos bastante distantes uns dos outros, portanto não há uma linha que os una. Dá-me a ideia, até pela criação deste distrito cultural – e já me disseram que não é o único – que em Zhuhai há um interesse do governo local em dinamizar este tipo de coisas”, disse ao PONTO FINAL.

O artista português vai expor pinturas e uma instalação, todas criações novas, cujas temáticas vão desde o abstraccionismo à crítica à sociedade de consumo. As pinturas apresentam-se como seguimento de um dos segmentos da exposição “I’m Too Sad To Tell You”, que esteve em Janeiro patente ao público na Casa Garden: “As pinturas são um pouco o trabalho que apresentei no início do ano na Fundação Oriente, que tinha uma série de fotografias, que eram fotografias abstractas, tiradas a partir de desenho com tinta. E estas pinturas que agora vou expor seguem um pouco essa linha, mas estão mais no campo abstracto. Outro grupo de fotografias mais pequenas é mais ligado à paisagem”, explicou ao PONTO FINAL.

A instalação, por outro lado, será a recriação de “uma espécie de totem, uma homenagem, com algum sentido crítico, obviamente, ao mundo da noite em Macau e na China e será um interior de um karaoke, mas reportando uma situação de pós-festa”, revelou Drummond.

O lado crítico encontra-se “na noção do consumo e do consumo imediato”: “Nós vivemos cada vez mais nesta sociedade que consume coisas baratas e rápidas e, nesse sentido, a instalação vai por aí também. Aponta para a facilidade com que hoje em dia se consome, especialmente na China”.

“Dawn” é uma mostra que pretende colocar em diálogo diferentes formas de arte e, ao mesmo tempo, explorá-las em Guangdong, Hong Kong e Macau. A “LETS Cultural District” quer que a Arte e as indústrias criativas façam parte dos planos de desenvolvimento da região, expondo a aposta crescente de Zhuhai na criação de parques destinados ao sector cultural e artístico.