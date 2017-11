Companhia Raiz di Polon reúne dança e teatralidade em “A Serpente”, hoje, no Teatro Dom Pedro V

A companhia de dança cabo-verdiana Raiz di Polon apresenta hoje “A Serpente” no Teatro Dom Pedro V. O espectáculo congrega dança e teatro, num espectáculo em que se misturam influências africanas e europeias. O ritmo das mornas de Cabo Verde não podia faltar.

Joana Figueira

Junta-se a dança à teatralidade para dar forma a “A Serpente”, uma produção da companhia cabo-verdiana Raiz di Polon que opera uma fusão entre os movimentos de inspiração africana e europeia, não excluindo a dança contemporânea, num trabalho tido por muitos como pioneiro. Original, a coreografia inspirou-se na peça de teatro homónima do brasileiro Nélson Rodrigues a narrativa para a construção de um triângulo amoroso submerso no ciúme, num bailado coreografado por Mano Preto. Betty Fernandes e Júlia Furtado partilham o palco com o coreógrafo num espectáculo de dança ao ritmo das mornas de Eugénio Tavares.

Jess Hessney é produtor da companhia de dança contam-se já 15 anos, uma entrada “natural” quando chegou ao arquipélago, proveniente da América do Norte, para ali se dedicar ao mundo das artes. “A Serpente”, explicou ao PONTO FINAL, “é uma peça de dança com bastante teatralidade, mas pode ser desfrutada por qualquer pessoa. Embora se baseie numa peça de teatro, retirámos a maioria dos diálogos justamente para dar mais lugar à expressividade corporal e visual”.

Os três bailarinos constroem o triângulo amoroso, recriando o drama de um casal envolto num véu de ciúme que dá espaço a desfechos infinitos, tão pregados à dramaturgia de Nelson Rodrigues, colocado entre os grandes nomes do teatro brasileiro. A dança é conduzida pelo ritmo de uma banda sonora onde pontuam clássicos do repertório musical de Cabo Verde, com ênfase nas mornas de Eugénio Tavares.

O desafio de tornar uma peça de teatro tradicional num espectáculo de dança foi aceite no ano passado, quando chegou à Raiz di Polon a proposta para participar no Festival Internacional das Artes da Língua Portuguesa (FESTLIP), no Rio de Janeiro. A produção acabou por não permanecer nos limites geográficos nem do Brasil, nem de Cabo Verde, passando em meados deste ano pelo Mercado de Artes Performativas do Atlântico Sul (MAPAS) das Canárias, Espanha, e, hoje, por Macau.

A companhia, no entanto, já actuou em quatro continentes, tendo sido distinguida com vários prémios em festivais internacionais de dança.

A entrada para o espectáculo, que decorre às 20 horas de hoje no Teatro Dom Pedro V, é livre, mas os bilhetes devem ser levantados previamente no Instituto Português do Oriente ou na Livraria Portuguesa.

Para além do espectáculo – e no quadro do intercâmbio que a Associação de Divulgação da Cultura Cabo-verdiana em Macau – a companhia Raiz di Polon ministrou dois workshops, um na Escola Portuguesa de Macau com uma actividade extra-curricular de criação coreográfica, e outro no projecto Artfusion.

“A FUSÃO DÁ-SE NATURALMENTE”

A expressão de Raiz di Polon situa-se entre influências africanas, europeias e o movimento individualizado e improvisação da dança contemporânea: “Essa fusão dá-se naturalmente não só na dança mas em toda a cultura cabo-verdiana, porque Cabo Verde é um país cuja sociedade, cultura e povo resultam inteiramente de uma fusão mais ou menos consensual, mais ou menos violenta, entre as culturas africanas e europeias, principalmente portuguesa. Portanto é natural que a dança também – e a nossa dança – siga nessa mesma linha”, disse Jess Hessney ao PONTO FINAL.

Mas se falarmos das referências que Raiz di Polon procura para dar forma às suas criações, “são principalmente cabo-verdianas”. Aquelas que vêm de outras partes do mundo são inerentes à “universalidade não só da cultura cabo-verdiana, mas alguns outros aspectos como os conceitos do relacionamento entre o corpo e o seu ambiente, que advém da dança contemporânea. (…) De resto, por exemplo as danças, as músicas e alguma corporalidade são da cultura cabo-verdiana”, explica o produtor.