“Chapas Sínicas” inscritas no registo da memória do mundo

A candidatura, apresentada por Portugal e pela República Popular da China, dos registos oficiais de Macau durante a dinastia Qing foi bem acolhida por parte da UNESCO e as chamadas “Chapas Sínicas” são oficialmente parte do registo da Memória do Mundo. A candidatura conjunta coordenada pelo Arquivo Nacional da Torre do Tombo e pelo Arquivo de Macau, é uma das três de origem portuguesa distinguidas pela organização.

As “Chapas Sínicas – Registos Oficiais de Macau durante a dinastia Qing” é um dos três bens patrimoniais de origem portuguesa que integram desde segunda-feira o chamado registo da Memória do Mundo, um expediente criado pela UNESCO para distinguir compêndios de conhecimento de inegável importância histórica.

O Comité Consultivo Internacional da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) anunciou na segunda-feira (madrugada de terça-feira em Macau) ter recomendado a inscrição de 78 novas nomeações no registo da Memória do Mundo, incluindo três de origem portuguesa.

Em comunicado, a UNESCO revelou que o comité consultivo, liderado pelo director-geral dos Arquivos Nacionais dos Emirados Árabes Unidos, Abdulla Alraisi, “examinou e avaliou novos itens de herança documental propostos por países pelo mundo fora, que se seguiu a um processo de dois anos como parte do ciclo de nomeações 2016-2017”.

Assim, Portugal vê o seu nome na inscrição de três novos bens patrimoniais: os registos oficiais de Macau durante a dinastia Qing (1693-1886), numa candidatura coordenada parcialmente pelo Instituto Cultural e partilhada com a República Popular da China, os livros de vistos concedidos pelo cônsul português em Bordéus, Aristides de Sousa Mendes (1939-1940) e o “Codex Calixtinus da Catedral de Santiago de Compostela e outras cópias medievais do Liber Sancti Jacobi”, esta última resultado de uma candidatura partilhada com Espanha.

Estes conjuntos documentais juntam-se a outros sete como o diário de Vasco da Gama na primeira expedição até à Índia, o Tratado de Tordesilhas ou a carta de Pêro Vaz de Caminha para Manuel I, em 1 de Maio de 1500.

A ainda directora-geral da UNESCO, Irina Bokova afirmou, no mesmo comunicado, ser sua “profunda e firme convicção de que o programa da Memória do Mundo deve ser guiado no seu trabalho pela preservação da herança documental e de memória pelo benefício de gerações presentes e futuras no espírito do diálogo, da cooperação internacional e compreensão mútua, construindo paz nas mentes das mulheres e dos homens”.

Com as novas inclusões, o registo da Memória do Mundo passa a contar com 427 documentos, de todos os continentes, tendo já salvaguardado vários materiais de pedra, celulóide, pergaminho e gravações sonoras.

Para este ciclo de nomeações foram apresentadas 130 candidaturas, das quais 78 foram bem recebidas pelo organismo.