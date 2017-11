C.S.I: Crime Série Ilustrada

As histórias publicadas nesta secção são escritas com base em versão apresentada pelas forças de segurança – PJ e PSP. Salvaguarde-se a presunção de inocência dos envolvidos, aqui identificados apenas com uma inicial arbitrária e sem relação propositada com os seus nomes verdadeiros, e cujos casos ainda não foram julgados em tribunal.

Derrapagem na ganância

Quando se apercebeu de que tinha esquecido o telemóvel dentro do táxi que a deixou perto do Hotel Lisboa, no domingo, por volta das 16h30, J. entrou em desespero. A amiga B., que ia com ela, tranquilizou-a: “Usa o meu para ligar para o teu número. Pode ser que o taxista atenda”, terá dito. E atendeu mesmo.

T., o motorista, mostrou-se compreensivo e disposto a encontrar-se com as raparigas, no mesmo sítio onde as havia recolhido – na Praça Sai Van, perto da Torre de Macau – para devolver-lhes o aparelho, mas exigiu uma gratificação de mil dólares de Hong Kong (1030 patacas). J. fez as contas e decidiu que o telefone valia mais do que aquilo, pelo que concordou.

Ao encontrar-se com elas, no entanto, o taxista cinquentão ficou a saber que não tinham dinheiro suficiente para lhe pagar o que havia pedido. Concordou em levá-las, no entanto, até à caixa Multibanco mais próxima, na Avenida Lopo Sarmento de Carvalho, para que levantassem o montante. J. assim fez e entregou o dinheiro ao homem, mas ele não se deu por satisfeito. Devolveu-lhe o telemóvel, mas, mesmo estando no lucro com um crime do qual poderia ter saído incólume, deixou-se dominar pela ganância e fez questão de cobrar mais cem patacas pela deslocação até à caixa automática.

Aí, J. e B., de 22 e 23 anos, acharam que já era abuso e perderam o respeito por um homem com mais idade do que a soma da idade das duas e começaram a discutir com ele. T. não se intimidou e respondeu na mesma moeda, criando uma algazarra que não passou despercebida a um polícia que rondava pela zona. Apercebendo-se da proximidade do agente da Polícia de Segurança Pública, o motorista arrancou com o táxi, mas acabaria por ser interceptado no cruzamento da Calçada da Vitória com a Estrada da Vitória, ao parar num sinal de cedência de passagem, evitando assim somar mais uma infracção às duas de que foi acusado ao ser presente ao Ministério Público: extorsão e apropriação ilegítima de coisa achada. Ainda por cima, o taxista já tinha cadastro por ter sido apanhado por três vezes, entre 2015 e 2017, em casos de recusa de transporte a passageiros.

O mistério da ficha desaparecida

A noite de batota tinha corrido bem a S., uma mulher de 40 anos, da China Continental. Depois de uma noite a apostar nas mesas de jogo de um casino de Macau, foi para o quarto do hotel às 3h da madrugada, levando consigo o produto de uma série de palpites certeiros: cinco fichas de 10 mil dólares de Hong Kong (10 300 patacas), que tratou de guardar no cofre do quarto, fechando-o de seguida com o mesmo código que usa para tudo.

Na tarde do mesmo dia, voltou ao cofre e retirou de lá quatro das cinco fichas, deixando ficar uma de reserva. E voltou a fechar o cofre, onde deixou desta vez também o telemóvel. Mais tarde, foi mais uma vez ao cofre para retirar o telefone antes de ir jantar e não reparou se a ficha de 10 mil ainda lá estava. Depois da refeição, voltou ao quarto e abriu o cofre para pegar a ficha de jogo antes de ir uma vez mais para o casino… mas a caixa-forte estava vazia.

Esta foi, em linhas gerais, a história que contou à Polícia Judiciária, que está a investigar o caso, para apurar se o cofre foi mesmo aberto por outra pessoa, ou se a dona da suposta ficha a terá perdido ela própria, no meio de tanto vai-e-vem.

Matrimónio em nome da bebedeira

Taxista de profissão, não é todos os dias que A. pode abusar do álcool. De maneira que, sempre que tem uma oportunidade, desforra-se: atravessa a fronteira e perde-se pelas noites de copos, nos bares em Zhuhai.

Quando uma agente de casamentos falsos o pôs em contacto com uma cliente que era gerente de um bar e que queria vir para Macau e adquirir a residência por via do matrimónio, deixou-se seduzir facilmente pela proposta da mulher: 20 mil yuans (24,2 mil patacas), não em dinheiro vivo, mas em despesa que poderia realizar no bar onde ela trabalhava.

A Direcção dos Serviços de Identificação (DSI), no entanto, desconfiou de alguns dos dados fornecidos na celebração daquele matrimónio, e colocou a Polícia de Segurança Pública a investigar. Interrogados, tanto o homem de 54 anos, como a mulher, de 46, acabariam por escorregar nas incongruências da sua falcatrua.

Na mesma semana, a PSP desmanchou com o mesmo método outros dois casamentos falsos: num deles, um desempregado de Macau, de 46 anos, aceitou casar-se com uma esteticista da China Continental, mas negou ter recebido qualquer soma em dinheiro. Noutro, uma croupier de 41 anos, recebeu metade dos 50 mil dólares de Hong Kong combinados para se casar com um homem, que depois desapareceu e é agora procurado também pelas autoridades.

A burla do câmbio abortado

Foi na zona de paragem de autocarros turísticos junto a um casino que B. entrou em contacto com um homem que se dizia capaz de trocar por yuans, a taxas vantajosas, os dólares de Hong Kong que havia ganhado a jogar, antes de regressar à China Continental.

Entregou-lhe 80 mil dólares de Hong Kong (82,4 mil patacas), mas viu-o voltar pouco depois com as mesmas notas e a justificação para não ter conseguido realizar a troca: devido a uma limitação de um intermediário com quem trabalhava, não era capaz de lhe realizar o câmbio imediatamente, mas apenas mais tarde.

Desculpas aceites, B. agarrou nas suas notas da RAEHK e saiu apressado para tentar encontrar uma solução alternativa. Só depois é que se lembrou de conferir se o dinheiro estava ali todo. Não estava: faltavam 27 mil dólares de Hong Kong.

Alertou então a Polícia Judicial, que está a investigar este caso de burla.